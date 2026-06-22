Programación gratis: llega nueva iniciativa a Colombia

Aprender programación desde la adolescencia sigue siendo una oportunidad lejana para muchas jóvenes en América Latina. Con la intención de acercar más mujeres al mundo tecnológico, GlobalLogic anunció una alianza con Chicas Programadoras para impulsar clubes gratuitos de tecnología dirigidos a niñas y adolescentes de la región, incluida Colombia.

La iniciativa estará orientada a jóvenes entre los 13 y los 18 años y ofrecerá espacios virtuales de formación donde podrán adquirir conocimientos básicos de programación y habilidades digitales, sin necesidad de experiencia previa.

La propuesta llega en un momento en que la participación femenina dentro de la industria tecnológica sigue siendo limitada. Según el Estudio de Empleabilidad y Talento Digital 2025 del Ministerio TIC y Fedesoft, las mujeres representan apenas el 25,4 % de los empleos del sector TI en Colombia.

Programación para niñas desde edades tempranas

Como parte de la alianza, se crearán dos clubes gratuitos de programación en América Latina. Los talleres estarán enfocados en enseñar fundamentos tecnológicos de manera accesible para niñas y adolescentes interesadas en explorar este campo.

En Colombia, la iniciativa también tendrá alcance entre las familias de los cerca de 150 colaboradores que tiene la compañía en el país.

Además de los clubes, GlobalLogic respaldará actividades relacionadas con Technovation Girls, una competencia internacional que invita a jóvenes a desarrollar soluciones tecnológicas para atender problemas reales de sus comunidades.

La apuesta apunta a despertar el interés por las áreas STEM —ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas— en edades tempranas, un factor que especialistas consideran determinante para aumentar la presencia femenina en profesiones digitales.

La brecha digital sigue afectando a millones de mujeres

El desafío no se limita al acceso al empleo. Datos citados por la compañía, basados en cifras de la CEPAL, indican que cuatro de cada diez mujeres en América Latina aún no están conectadas a internet, una barrera que reduce sus posibilidades de formación y acceso a oportunidades laborales.

Por su parte, ONU Mujeres estima que cerrar la brecha digital de género podría beneficiar a más de 343 millones de mujeres y niñas en el mundo, sacar a 30 millones de personas de la pobreza extrema y aportar hasta 1,5 billones de dólares a la economía global hacia 2030.

Según Chicas Programadoras, más de 13.000 niñas han participado hasta ahora en sus iniciativas de formación tecnológica, acompañadas por más de 1.500 mentores en 14 países de América Latina.

La llegada de nuevos aliados empresariales permite ampliar ese alcance en una región donde la demanda de talento digital sigue creciendo. Para miles de adolescentes, acceder a estos espacios puede convertirse en el primer contacto con una industria que aún tiene una deuda pendiente con la participación femenina.