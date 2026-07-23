Inteligencia artificial cambia el mercado laboral y exige nuevas habilidades ¿Cuáles?

La inteligencia artificial ya está modificando la forma en que las empresas trabajan, contratan y buscan talento. Esa fue una de las principales conclusiones de una charla realizada en el marco de Next Move, el espacio de Career Development de la academia Holberton, donde participantes del sector tecnológico conversaron sobre cómo prepararse para un mercado laboral en el que saber utilizar estas herramientas puede marcar una diferencia importante frente a otros candidatos.

La conversación estuvo liderada por Paola Franco, cofundadora y CEO de Disruptia, organización que trabaja en la conexión entre talento y empresas mediante procesos de formación y desarrollo de capacidades. Durante el encuentro, Franco planteó que el principal riesgo para los trabajadores no es únicamente que la inteligencia artificial pueda automatizar algunas tareas, sino continuar preparándose para una economía que está cambiando rápidamente.

Según explicó, las empresas ya están buscando perfiles capaces de combinar conocimientos técnicos con el uso de herramientas de inteligencia artificial. En el caso de los desarrolladores, por ejemplo, un profesional que además de dominar su área sabe utilizar modelos de IA para analizar problemas, proponer soluciones y acelerar procesos puede tener una ventaja frente a otro con conocimientos similares, pero que no incorpora estas tecnologías a su trabajo.

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La charla también abordó las habilidades que están ganando importancia en los procesos de selección. Entre ellas aparecen la alfabetización en inteligencia artificial, el análisis de datos, la capacidad de aprender de forma permanente, la resiliencia, la creatividad y la comunicación. Para Franco, también es importante que los profesionales sepan explicar lo que hacen, defender sus proyectos y demostrar cómo sus conocimientos pueden ayudar a resolver problemas concretos de una empresa.

La adaptación también depende de las habilidades humanas

Uno de los mensajes centrales del encuentro fue que aprender a utilizar inteligencia artificial no significa abandonar la formación técnica. Por el contrario, la invitación fue a combinar ambas capacidades. Un desarrollador puede seguir especializándose en una tecnología o área específica, pero necesita entender cómo las nuevas herramientas pueden potenciar su trabajo.

La capacidad de agencia, entendida como hacerse responsable de las propias decisiones y actuar para alcanzar objetivos, fue presentada como otra habilidad fundamental. A esto se suma la capacidad de aprender a aprender, en un momento en el que los conocimientos y las herramientas tecnológicas cambian con rapidez.

Durante la sesión también se habló de la importancia de construir redes de contacto y participar en comunidades, eventos y espacios de formación. En ese proceso, la búsqueda de empleo debe partir de una pregunta concreta: qué problemas puede ayudar a resolver cada profesional y qué valor puede aportar a una compañía.

La charla incluyó además una invitación a las personas interesadas en oportunidades relacionadas con tecnología e inteligencia artificial, especialmente en Cali, donde Disruptia adelanta procesos de búsqueda y evaluación de talento para conectar perfiles con oportunidades laborales.

En esa preparación también cumplen un papel las academias de formación tecnológica como Holberton, que forman personas que entienden sistemas, resuelven problemas y desarrollan habilidades para adaptarse a la evolución tecnológica. Este tipo de formación puede ayudar a que los participantes se mantengan a la vanguardia en un mercado donde la actualización permanente y el uso estratégico de la inteligencia artificial tienen cada vez más peso.