Abren convocatoria para speakers que quieran inspirar a nuevos talentos del sector tech

Holberton Coderise abrió una invitación dirigida a profesionales, líderes, emprendedores y especialistas del sector tecnológico que quieran compartir su experiencia en Next Move by Holberton, un espacio virtual creado para acercar conocimiento útil a estudiantes, graduados y personas que buscan crecer en la industria. La iniciativa se realiza todos los jueves a las 10:00 a. m. (hora Colombia) y busca convertir cada sesión en una conversación práctica, inspiradora y conectada con los retos reales del mundo laboral.
La convocatoria está pensada para voces capaces de aportar valor desde distintos frentes: empleabilidad, innovación, inteligencia artificial, liderazgo, desarrollo profesional, emprendimiento, proyectos propios o aprendizajes construidos a partir de la experiencia. Más que charlas tradicionales, Next Move apuesta por sesiones dinámicas que permitan aterrizar ideas, compartir herramientas concretas y abrir conversaciones que ayuden a quienes están dando sus primeros pasos en tecnología o redefiniendo su camino profesional.
Te puede interesar: Ollie de Coursera: así funciona la app con IA para aprender en minutos
Participar como speaker en este espacio es una experiencia voluntaria, pero también una oportunidad estratégica para fortalecer la red profesional, dar visibilidad a proyectos e ideas, y conectar con una comunidad que se está preparando para asumir nuevos desafíos en el ecosistema digital. Como parte de la difusión, cada participación será promovida en las redes sociales de Holberton Coderise y publicada en Enter.co, lo que amplía el alcance de cada intervención y multiplica sus posibilidades de impacto.
Las sesiones tienen una duración aproximada de una hora y están pensadas como un punto de encuentro entre experiencia y proyección profesional. Con esta convocatoria, Holberton Coderise busca seguir construyendo puentes entre quienes ya recorren la industria y quienes están listos para entrar en ella con más herramientas, referentes e ideas claras sobre su futuro. Las personas interesadas en postular su charla o taller pueden completar el formulario de inscripción y coordinar una fecha para sumarse a próximas ediciones de Next Move by Holberton.
Formulario de inscripción para speakers: AQUÍ