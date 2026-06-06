Cuando sobra tiempo entre reuniones, en el transporte o antes de dormir, muchas personas terminan revisando redes sociales. Ahora, Coursera quiere convertir esos minutos dispersos en sesiones de aprendizaje. La plataforma presentó Ollie, una nueva aplicación móvil impulsada por inteligencia artificial que apuesta por el microaprendizaje: lecciones cortas, personalizadas y diseñadas para consumir desde el celular.

La aplicación llega inicialmente para usuarios de Coursera Plus y, por ahora, solo está disponible en inglés. Su propuesta apunta a una tendencia cada vez más visible: aprender en fragmentos pequeños, sin necesidad de reservar horas completas para estudiar.

Ollie funciona como una aplicación independiente dentro del ecosistema de Coursera. En lugar de ofrecer cursos extensos desde el inicio, prioriza contenidos rápidos, interacción constante y recomendaciones generadas por IA según los intereses de cada usuario.

¿Cómo funciona Ollie y qué cambia frente a un curso tradicional?

La experiencia comienza con videos cortos, generalmente cercanos a los 90 segundos, seleccionados desde el catálogo educativo de Coursera. Después, la plataforma propone actividades rápidas para reforzar conceptos mediante preguntas, ejercicios de asociación o pequeños retos.

Uno de los elementos que más peso tiene dentro de la aplicación es su sistema adaptativo. Ollie modifica las rutas de aprendizaje dependiendo del comportamiento del usuario, las áreas que consulta con frecuencia y su nivel de participación.

También incorpora un asistente conversacional basado en IA. Puedes hacer preguntas, pedir explicaciones adicionales o profundizar en temas específicos sin salir de la aplicación. La idea es reducir la fricción entre consumir contenido y resolver dudas.

Otra diferencia está en la velocidad con la que puede reaccionar ante temas recientes. Según Coursera, la aplicación puede generar lecciones relacionadas con noticias o asuntos emergentes para crear cápsulas educativas rápidas.

IA, recompensas y hábitos: la fórmula detrás del microaprendizaje

Más allá del contenido, Ollie incorpora elementos inspirados en aplicaciones de productividad y videojuegos. Los usuarios acumulan puntos, mantienen rachas de estudio, desbloquean insignias y comparan su avance mediante tablas de clasificación.

La intención detrás de estas mecánicas es construir hábitos diarios. En lugar de depender de sesiones largas de estudio, la aplicación apuesta por interacciones repetidas y frecuentes.

Entre sus funciones adicionales aparecen herramientas como Modo Flujo, pensado para escuchar contenido sin usar las manos, y Modo Explorar, orientado al descubrimiento de nuevas áreas de conocimiento.

El lanzamiento también muestra cómo las plataformas educativas están reconfigurando el aprendizaje para competir por la atención en dispositivos móviles. Si durante años el reto fue llevar cursos a internet, ahora la competencia parece estar en aprovechar espacios de pocos minutos.

Para quienes ya pagan Coursera Plus, Ollie representa una nueva forma de consumir el contenido existente. Para el resto, funciona como una señal de hacia dónde se mueve la educación digital: menos sesiones extensas, más personalización y aprendizaje integrado en la rutina diaria.