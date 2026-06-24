Por: Nancy Patricia Calixto, docente e investigadora del Centro de Liderazgo 360 de la Universidad Politécnico Grancolombiano

Vivimos una paradoja tecno-social sin precedentes. Mientras el aprendizaje autónomo gana relevancia como motor de la empleabilidad, no es la tecnología la que redefine por sí sola el mundo laboral. Son las personas, su capacidad de adaptación y su actitud frente al cambio las que determinan el ritmo de la transformación. En un entorno marcado por la aceleración tecnológica, la respuesta humana sigue siendo el principal factor diferencial.

El panorama actual evidencia una contradicción. Mientras el acceso a herramientas digitales avanzadas se ha democratizado como nunca antes, muchos profesionales permanecen inmóviles, esperando instrucciones. En una economía impulsada por la inteligencia artificial (IA) y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), la automatización ya optimiza procesos, transforma tareas y fortalece la toma de decisiones.

En este contexto, la pasividad dejó de ser una opción viable. La frontera entre la vigencia profesional y la obsolescencia laboral ya no depende de los conocimientos acumulados en el pasado. Hoy se define por la velocidad con la que cada persona es capaz de aprender, adaptarse e incorporar nuevas competencias para responder a las exigencias del entorno.

Durante el proceso de investigación y coautoría del libro Desarrolla tus habilidades y potencia tu vida. Vol. 2, desarrollado en el Politécnico Grancolombiano, surgió una conclusión difícil de ignorar. El principal desafío de la empleabilidad actual no radica en la ausencia de oportunidades, sino en la dificultad de muchos profesionales para evolucionar al mismo ritmo que exige el mercado laboral.

El aprendizaje autónomo impulsa la nueva empleabilidad

Durante décadas, la empleabilidad se entendió como una condición relativamente estable. Obtener un título universitario o una certificación profesional representaba una garantía suficiente para desarrollar una carrera laboral. Sin embargo, ese paradigma ha sido reemplazado por un modelo dinámico que exige actualización constante y capacidad de adaptación permanente.

Las transformaciones del mercado lo demuestran con claridad. Organizaciones como Amazon, Microsoft y Netflix no solo han evolucionado sus modelos de negocio y su infraestructura tecnológica. También han redefinido el perfil del talento que buscan atraer, desarrollar y retener dentro de sus organizaciones.

Estas compañías mantienen su capacidad de innovación porque sus equipos aprenden y evolucionan de forma continua. La adaptación ya no constituye una característica diferenciadora; se ha convertido en una condición indispensable. Cada vez es más evidente que la vigencia profesional depende de la capacidad para reinventarse frente a escenarios cambiantes.

En este escenario, el aprendizaje autónomo deja de ser una competencia complementaria para convertirse en la base de la empleabilidad moderna. Se trata de la capacidad que permite comprender, adoptar y aprovechar tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, transformando el conocimiento en una herramienta práctica para generar valor.

Sin esta capacidad de actualización permanente, incluso las herramientas tecnológicas más avanzadas pierden buena parte de su potencial. La innovación solo produce resultados cuando está acompañada por profesionales capaces de aprender, interpretar los cambios y responder de manera efectiva a las nuevas exigencias del entorno.

El desafío para la educación y el compromiso del profesional

La academia enfrenta una realidad que no puede ignorar. Existe el riesgo de seguir formando profesionales para un mercado que ya no existe. Mientras muchas instituciones continúan priorizando la evaluación de conocimientos estáticos, las organizaciones demandan pensamiento crítico, capacidad de adaptación y disposición para aprender de manera continua.

El sector productivo ya transformó sus reglas de juego y la frontera tecnológica sigue avanzando. Sin embargo, persiste la creencia de que finalizar un programa académico equivale a estar completamente preparado para el mundo laboral. Hoy, el título profesional representa apenas el punto de partida de un proceso de aprendizaje que debe mantenerse durante toda la vida.

Por esta razón, la empleabilidad contemporánea ya no puede entenderse como un beneficio garantizado por las credenciales obtenidas en el pasado. Se construye día a día mediante la curiosidad, la disciplina y la decisión consciente de mantenerse actualizado frente a los cambios que plantea el entorno.

No se trata de acumular títulos de manera indefinida. El verdadero reto consiste en desarrollar la capacidad de aprender continuamente, cuestionar lo conocido y adaptarse a escenarios cada vez más cambiantes. La formación permanente ya no es una elección reservada para algunos sectores, sino una necesidad transversal para cualquier profesional.

En una economía caracterizada por la aceleración tecnológica y la volatilidad del mercado, el aprendizaje autónomo dejó de ser una ventaja competitiva. Se ha convertido en una necesidad para quienes buscan mantener su relevancia profesional y responder a las demandas de un mercado laboral cada vez más influenciado por la inteligencia artificial.

Imagen: Generada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)