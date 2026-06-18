Por: Juan Mauricio Vélez, docente del Programa de Comunicación Digital de la Universidad Politécnico Grancolombiano, sede Medellín

La comunicación digital en el Mundial 2026 está transformando la manera en que consumimos contenidos. Más allá de ser el evento deportivo más importante del planeta, la Copa Mundial de la FIFA 2026 está ampliando la experiencia de los aficionados, que hoy no solo observan el fútbol, sino que también lo comentan, lo comparten y lo reinterpretan en tiempo real a través de múltiples plataformas digitales.

El mundial ya no se limita a las transmisiones tradicionales. Ahora se comparte, se personaliza y se remezcla en múltiples plataformas donde periodistas, creadores de contenido y aficionados participan en un mismo ecosistema. Entre todos construyen una experiencia colectiva que evoluciona constantemente y que amplía las formas de relacionarse con el deporte.

Como lo explica el periodista deportivo Jhon Jaime Osorio, este mundial marca un punto de quiebre definitivo hacia lo digital. Aunque los Juegos Olímpicos ya habían avanzado en ese camino, la Copa de 2026 representa un salto de mayor escala. Estados Unidos, Canadá y México son el escenario de una nueva etapa en la que el deporte se integra por completo a las dinámicas digitales globales.

Esa transformación no es casual. Desde antes del inicio del torneo, la FIFA entendió el cambio en los hábitos de las audiencias y firmó alianzas estratégicas, como la realizada con YouTube. Allí, creadores de contenido de distintos países acceden a espacios exclusivos y ofrecen miradas más cercanas, humanas y diversas que complementan el análisis deportivo con experiencias culturales y narrativas personales.

El objetivo es claro: permitir que el contenido circule de manera natural en las plataformas donde ya se encuentran las audiencias. Así, cada aficionado puede vivir el mundial desde distintos dispositivos, ya sea en la pantalla del televisor o desde su celular. Esta integración favorece una experiencia más flexible, cercana y adaptada a los hábitos digitales contemporáneos.

Las cifras respaldan esta transformación. Durante Qatar 2022, cerca de cinco mil millones de personas interactuaron con el mundial a través de diferentes plataformas. Además, se registraron millones de publicaciones en redes sociales con un alcance extraordinario. Estos datos evidencian que la conversación digital se ha convertido en una pieza fundamental para comprender la magnitud de estos eventos.

En esa misma línea, la FIFA también ha fortalecido su relación con plataformas como TikTok, apostándole a conectar con nuevas audiencias. La intención es que el fútbol no solo se vea, sino que también se comparta, se interprete y se reinterprete mediante formatos cortos, dinámicos y cercanos, acordes con la manera en que hoy consumimos información y entretenimiento.

Del evento global a las experiencias locales

Esta evolución también es evidente en los medios de comunicación. Telemedellín, por ejemplo, ha diseñado una estrategia digital integral que combina transmisiones en vivo, contenido patrocinado y relatos espontáneos. La apuesta consiste en construir un ecosistema completo donde las historias surjan tanto de lo planificado como de lo que ocurre en el día a día del mundial.

Algo similar ocurre con RTVE, en España, que ha fortalecido su presencia digital mediante plataformas como RTVE Play. Allí ofrecen transmisiones en directo, resúmenes y contenidos exclusivos pensados para las redes sociales. La cobertura ya no es lineal, sino dinámica, adaptándose a los distintos formatos y tiempos de consumo de las audiencias.

Nuevas narrativas para nuevas audiencias

Todo esto implica nuevas exigencias para los periodistas. Ya no basta con narrar bien; ahora también deben producir, grabar y editar contenidos en tiempo real. El trabajo ha cambiado profundamente y los equipos incorporan herramientas que permiten generar piezas para múltiples plataformas desde prácticamente cualquier lugar.

Estas transformaciones también se reflejan en las narrativas. Los contenidos se construyen pensando en la participación de las personas mediante entrevistas rápidas, curiosidades y formatos ágiles que conectan con el público. Como señala Claudia Villa, el reto consiste en escuchar a las audiencias y ofrecer historias que realmente les interesen y les permitan sentirse parte del evento.

Además, el mundial se ha convertido en una gran oportunidad para contar historias más allá del fútbol. Las camisetas, los rituales, la gastronomía y los encuentros familiares también forman parte del relato. En países como Colombia, estas experiencias conectan emociones, recuerdos y tradiciones que circulan con fuerza en redes sociales y comunidades digitales.

En este escenario, la comunicación digital deja de ser un complemento para convertirse en el centro de la experiencia. Hoy se trata de interpretar lo que ocurre, comprender a las audiencias y crear experiencias significativas. El mundial es, en esencia, un laboratorio vivo donde cada historia puede transformarse en una conversación capaz de conectar personas, culturas y emociones en todo el mundo.

Imagen: Generada con IA (ChatGPT)