Opinión | La paradoja de la hiperconexión: más conectados que nunca, más vulnerables que antes

Por: Alejandra Pérez, Regional Account Manager en TrendAI Colombia

Aprovechando que se celebra el Día Mundial de las Redes Sociales pienso en factores que vivimos como el scroll infinito y me pregunto, ¿qué construimos realmente detrás de las pantallas?. Como mujer, mamá de tres hijos y líder en tecnología desde mi rol en TrendAI, vivo entre la fascinación digital y la gran responsabilidad de proteger la información y las personas. Por eso decidí ser creadora de contenido en redes; no por negocio, sino para conectar desde mi propia vulnerabilidad.

Esta iniciativa nació de un golpe muy duro: hace unos años mi madre, una mujer de 65 años ajena al mundo digital, como la gran mayoría de los adultos mayores, fue víctima de un ciberdelincuente. A través de un correo electrónico, la engañaron para que enviara los documentos de su casa y terminaron hipotecándola y esa dolorosa experiencia me hizo entender que la ciberseguridad no es un asunto únicamente para ingenieros, sino una necesidad urgente de nuestra vida diaria.

Para transformar ese amargo episodio en ayuda, inicié a crear contenido en Instagram, donde empecé a contar anécdotas cotidianas, como una ocasión en la que ayudé a un taxista a abrir su cuenta de Nequi. Así construí una comunidad maravillosa unida por los consejos de protección y adaptación al mundo digital. Sin embargo, también comprendí el enorme riesgo que corremos al publicar diariamente, pues sin darnos cuenta, convertimos nuestros perfiles en la principal fuente de inteligencia para los atacantes, quienes estudian nuestras rutinas sin que midamos el impacto.

Aquí es donde cobra relevancia la huella digital, ese rastro imborrable que dejamos desde que abrimos una cuenta en TikTok, Instagram o LinkedIn. Muchos olvidamos que este conjunto de datos permanece en internet para siempre, afectando tanto la reputación personal como la profesional. Dejar perfiles antiguos abandonados en plataformas del pasado como MySpace o Messenger es un peligro real, ya que esa información sigue expuesta y puede ser utilizada en nuestra contra.

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El error más común es publicar datos aparentemente inofensivos en tiempo real, como fotos de cumpleaños o el nombre de nuestros hijos. Los delincuentes recopilan estos detalles básicos para adivinar contraseñas predecibles como “123456” y hackearnos. Para cuidarnos, debemos aprender a usar claves robustas, apagar el Bluetooth en sitios públicos, evitar redes Wi-Fi abiertas y romper el tiempo real, publicando las fotos de nuestros viajes tiempo después de haber regresado.

Esta protección digital va de la mano con una conversación urgente que debemos tener con nuestros hijos y amigos: la salud mental. Las plataformas están diseñadas con dinámicas adictivas que nos consumen y nos hacen idealizar vidas perfectas, olvidando que todos enfrentamos problemas reales. Aunque celebro que diversos países, incluyendo los de Latinoamérica, adopten normativas para proteger a las nuevas generaciones, el verdadero bienestar comienza en casa con un “detox” digital consciente.

El desafío se vuelve más complejo ahora que convivimos con la Inteligencia Artificial, una tecnología capaz de clonar voces y crear deepfakes hiperrealistas utilizando incluso fotos de nuestra infancia. Los ciberdelincuentes se aprovechan de esta perfección visual y auditiva para potenciar la ingeniería social, creando escenarios de urgencia o angustia tan creíbles que cualquier persona puede caer en un fraude antes de notar que está interactuando con un potencial riesgo.

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No obstante, la IA también puede ser una importante herramienta para optimizar nuestro día a día. Por ejemplo, en mi caso la utilizo delegando tareas operativas como la automatización de correos y la calendarización de los contenidos de mi marca personal. Aun así, jamás permito que reemplace mi criterio; utilizo su capacidad técnica para ser más eficiente, pero reviso cada texto decenas de veces para asegurarme de que el mensaje mantenga viva mi esencia, mis imperfecciones y que, a pesar de tener el apoyo de la IA, sea Alejandra a quien se vea reflejada en ese contenido.

Estoy convencida de que el futuro de las redes no pertenecerá a los contenidos perfectos, sino a los que generen confianza. Con tanta tecnología rodando, el contenido orgánico, real y sin filtros será el que las personas decidan seguir, buscando conectar con gente igual a ellos. Celebremos este día gestionando nuestro rastro digital con extremo cuidado, disfrutando de la tecnología, pero protegiendo siempre la hermosa imperfección de nuestra valiosa humanidad.