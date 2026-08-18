YouTube unifica el conteo de vistas en toda la plataforma: qué impacto tiene sobre la monetización

A partir del 24 de agosto de 2026, YouTube cambiará la forma en que cuenta las vistas públicas de sus videos. Según el anuncio publicado por la plataforma, una vista se registrará desde el primer fotograma de reproducción, sin ningún requisito mínimo de tiempo de visualización. La medida se aplicará por igual a videos largos, Shorts y transmisiones en vivo.

YouTube ya había adoptado este criterio para los Shorts en 2025, alineándose con el estándar que usan TikTok e Instagram Reels. Lo que ocurre ahora es que ese mismo criterio se extiende a todo el catálogo de la plataforma, eliminando el antiguo umbral no oficial de 30 segundos que se usaba para videos tradicionales.

Dos métricas, no una

Para evitar confusión, YouTube mantendrá el sistema anterior de conteo bajo un nuevo nombre: “vistas comprometidas” (engaged views), disponible en YouTube Analytics dentro del Modo avanzado. Esta métrica sigue reflejando cuántas personas realmente permanecen viendo el contenido más allá de los primeros segundos.

De ahora en adelante habrá una cifra pública de alcance (cuántas veces se reprodujo el video) y una cifra interna de atención real (cuánto tiempo se quedó la audiencia). Las marcas y agencias que evalúen creadores tendrán que precisar a cuál de las dos se refieren, y las comparaciones de rendimiento antes y después del 24 de agosto quedarán rotas como serie histórica.

El impacto real en la monetización

YouTube fue explícito en que el cambio no modifica los ingresos de los creadores ni los requisitos de entrada al Programa de Socios (YPP). Tanto las ganancias como la elegibilidad seguirán calculándose con las métricas de “engaged views” y “engaged watch hours”, simplemente rebautizadas como “qualified Shorts views” y “qualified watch hours” para efectos del YPP, no con el nuevo conteo público inflado.

Lo que sí cambia es la percepción. Los creadores verán crecer sus contadores de vistas más rápido que antes, generando una sensación de crecimiento que no necesariamente se traduce en más ingresos.

Ese contraste se vuelve más notorio si se considera que, apenas la semana anterior a este anuncio, YouTube informó que a partir del 1 de febrero duplicará los umbrales para monetizar: pasará de los requisitos actuales a 8.000 horas de reproducción o 20 millones de vistas en Shorts en 90 días. Es decir, mientras el número público de vistas se infla y es más fácil de alcanzar, la barra real para poder monetizar un canal se vuelve considerablemente más exigente.

Qué queda para creadores y marcas

Los creadores deberán usar la nueva cifra pública para mostrar alcance ante marcas y patrocinadores, pero seguir considerando las “engaged views” como termómetro real de desempeño e ingresos.

Para los anunciantes, el cambio obliga a especificar en sus contratos y reportes cuál de las dos métricas están usando, algo que hasta ahora se daba por sentado.

Artículo coescrito con Juan Pablo Aguirre Osorio

Imagen: Foto de NordWood Themes en Unsplash