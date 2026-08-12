YouTuber es el trabajo soñado más buscado en Colombia

Convertirse en YouTuber es la aspiración profesional que más búsquedas genera en Colombia, de acuerdo con un estudio internacional que analizó las consultas sobre trabajos soñados en 145 países. La profesión también ocupa el primer lugar en España, México, Argentina, Chile y Perú, y lidera en 28 mercados a nivel mundial.

El análisis, realizado con datos de Google entre mayo de 2025 y mayo de 2026, buscó identificar qué profesiones despiertan mayor interés entre las personas que imaginan un cambio de carrera. Para ello, se examinaron consultas como “cómo ser YouTuber” o “cómo convertirse en…” en los idiomas correspondientes a cada país. En total fueron consideradas 424 profesiones.

La posición de YouTuber resulta especialmente relevante porque no depende de ocupar el primer lugar en el volumen global. A escala mundial, la profesión aparece quinta, con 148.430 búsquedas anuales. Sin embargo, es la que consigue convertirse en el trabajo soñado número uno en más países, con una fuerte presencia en América Latina y el Caribe. Colombia forma parte de ese grupo.

Crear contenido ya aparece como una aspiración profesional

El interés por YouTube forma parte de un grupo más amplio de ocupaciones digitales que han ganado espacio entre las aspiraciones laborales. Después de YouTuber aparecen influencer, con 61.420 búsquedas, ingeniero de software, con 59.680, asistente virtual, con 58.110, y creador de contenido, con 44.610.

El estudio muestra que la creación de contenido dejó de aparecer únicamente como una actividad asociada al entretenimiento y comenzó a figurar entre las profesiones que las personas consideran para su futuro. La posibilidad de construir una marca personal también se refleja en el segundo puesto de influencer dentro de los trabajos digitales más buscados.

Mientras YouTuber mantiene el liderazgo entre las profesiones digitales, el primer puesto del ranking general cambió. Actor o actriz desplazó por primera vez a piloto y alcanzó 222.080 búsquedas anuales, un 11,5 % más que en 2024. Piloto quedó segundo con 221.060 búsquedas, después de registrar una caída superior al 48 %.

El tercer lugar fue para bombero, con 171.330 búsquedas, mientras abogado llegó al cuarto puesto tras subir 55 posiciones y aumentar 273 % sus búsquedas frente a 2024. Veterinario, auxiliar de vuelo, policía, agente inmobiliario y DJ completaron los diez primeros lugares junto con YouTuber.

Otro cambio aparece con las profesiones relacionadas con inteligencia artificial. Por primera vez, el estudio incorporó esta área como una categoría independiente. Ingeniero de prompts lideró con 5.590 búsquedas, seguido por especialista en inteligencia artificial, ingeniero de machine learning, entrenador de IA y responsable de producto de IA.

Los resultados corresponden a la tercera edición del análisis, después de los estudios realizados en 2022 y 2024. La edición de 2026 amplió el número de profesiones estudiadas y tomó como referencia 145 países que contaban con suficiente volumen de datos.