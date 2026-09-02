Sonos 27 lleva ChatGPT a sus bocinas y cambia cómo se escucha música

Sonos quiere que sus equipos dejen de ser simplemente bocinas conectadas a una misma red. Con Sonos 27, la compañía plantea una idea más ambiciosa: convertir el sistema de audio del hogar en una plataforma que pueda recibir órdenes de inteligencia artificial, adaptarse a la ubicación de los dispositivos y trabajar con diferentes asistentes.

La actualización fue presentada el 1 de septiembre y llegará como una actualización de software para los productos compatibles con Sonos S2. La nueva versión de la aplicación comenzará a implementarse el 8 de septiembre.

¿Qué se puede hacer con la IA?

Una de las principales novedades es Sonos 27mcp, una herramienta que permite conectar asistentes y agentes externos con el sistema de audio. Entre ellos estará ChatGPT de OpenAI.

Esto significa que el usuario podrá pedirle a ChatGPT que reproduzca música en algún lugar de la casa sin tener que abandonar la conversación que mantiene con el asistente. La orden puede partir desde el celular o el computador y el sistema Sonos se encarga de llevar el audio al lugar indicado.

La compañía también presentó Sonos 27voice, su propio asistente pensado específicamente para seleccionar música y crear ambientes.

La diferencia está en que Sonos no pretende obligar al usuario a utilizar una única IA. Su propuesta es permitir que cada persona elija qué asistente quiere utilizar.

¿Y si el usuario quiere crear su propio agente?

Sonos también mostró una función que todavía está en desarrollo llamada Sonos Custom Agents. La idea es permitir que los usuarios creen agentes personalizados con diferentes modelos de IA, personalidad y voz.

Esto abre una posibilidad distinta para los dispositivos de la compañía. En lugar de limitarse a responder comandos predefinidos, los equipos podrían convertirse en el punto de acceso a diferentes agentes especializados dentro de la casa.

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La apuesta, por tanto, no está únicamente en añadir un chatbot a una aplicación. Sonos busca que su sistema pueda conectarse con distintas formas de inteligencia artificial y que los dispositivos actúen como parte de esa experiencia.

Los dispositivos también podrán adaptarse

Sonos 27 incorpora además Sonos Fabric, una tecnología que permite que los productos detecten otros equipos de la compañía y sepan dónde están ubicados.

Una de sus nuevas funciones permitirá utilizar determinados equipos como bocinas surround portátiles. Un Sonos Move 2 o Sonos Play podrá asumir el papel de bocina trasera cuando se coloque en la posición correspondiente.

Los nuevos audífonos Sonos Ace Ultra también tendrán una integración más profunda con el sistema. En una función que llegará inicialmente como Early Access, podrán enlazarse directamente para enviar y recibir sonido entre los audífonos y las bocinas cercanas.

La compañía presentó junto con la actualización dos nuevos productos, Beam Ultra y Ace Ultra, pero la mayor novedad está en el software. Sonos está intentando que sus dispositivos no funcionen como productos aislados, sino como partes de un sistema capaz de entender al usuario, trabajar con distintas IA y reorganizar la experiencia de audio según la situación.

Sonos 27 estará disponible para los productos Sonos S2 compatibles. Las funciones de IA y algunas características de adaptación dependerán del dispositivo y se habilitarán progresivamente.