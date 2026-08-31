¿Quién verá anuncios en ChatGPT? Países y planes afectados

ChatGPT ya comenzó a llevar publicidad a Europa. OpenAI inició la expansión de sus anuncios a 31 países del continente, una medida que cambia la experiencia de los usuarios que acceden al servicio mediante sus planes gratuitos o de bajo costo.

La pregunta que surge para quienes utilizan ChatGPT es sencilla: ¿qué va a cambiar al usar la inteligencia artificial?

Por ahora, los anuncios están dirigidos a los usuarios de los planes Free y Go. Quienes tienen suscripciones Plus y Pro, así como los clientes Enterprise, continúan utilizando ChatGPT sin anuncios.

La publicidad tampoco aparecerá como parte de una respuesta generada por la inteligencia artificial. OpenAI establece una separación entre el contenido producido por ChatGPT y los anuncios que puedan mostrarse durante la experiencia.

¿Los anuncios cambiarán las respuestas de ChatGPT?

Según OpenAI, no. La compañía señala que los anunciantes no pueden influir en las respuestas que genera el modelo. La publicidad funciona como un elemento independiente y está identificada para diferenciarla del contenido generado por ChatGPT.

Otro punto que afecta directamente a la privacidad es el acceso de los anunciantes a las conversaciones. OpenAI asegura que los anunciantes no pueden acceder a los chats privados de los usuarios ni comprar sus datos de conversación.

La compañía también ofrece controles para gestionar la experiencia publicitaria y mantiene la posibilidad de utilizar ChatGPT sin anuncios mediante los planes que no incluyen publicidad.

¿En qué países comenzarán a aparecer?

La expansión alcanza 31 mercados europeos. La lista incluye Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y Suiza.

La publicidad llega a estos mercados después de las primeras pruebas realizadas por OpenAI en Estados Unidos.

¿Qué significa para quienes usan ChatGPT gratis?

Para un usuario del plan Free, el cambio más visible será la posibilidad de encontrar anuncios mientras utiliza el servicio. Sin embargo, la presencia de publicidad no significa que las respuestas de ChatGPT vayan a convertirse en contenido patrocinado.

OpenAI plantea los anuncios como una vía para financiar el acceso a sus servicios gratuitos y de menor costo. El objetivo es mantener esas modalidades disponibles mientras desarrolla un negocio publicitario propio.

¿Cómo funcionará para las empresas?

Las compañías interesadas en anunciarse pueden acceder a las soluciones publicitarias de OpenAI mediante su equipo de Ads Solutions, agencias asociadas y socios tecnológicos. El acceso directo a Ads Manager se está habilitando progresivamente.

La plataforma incluye herramientas para orientar campañas por ubicación, crear audiencias y medir conversiones. También ofrece diferentes opciones para que los anunciantes optimicen sus campañas según los resultados que buscan.

Para los usuarios europeos, por ahora, la diferencia principal está en quién utiliza ChatGPT: quienes tienen Free o Go pueden encontrarse con publicidad, mientras que los planes Plus, Pro y Enterprise permanecen sin anuncios.

La expansión comenzó en agosto de 2026 y convierte a Europa en uno de los nuevos mercados de la estrategia publicitaria de OpenAI.