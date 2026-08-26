WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde septiembre

WhatsApp modificará sus requisitos de compatibilidad en los próximos meses y dejará por fuera a algunos teléfonos antiguos. El primer cambio llegará el 8 de septiembre de 2026, cuando la aplicación dejará de admitir dispositivos Android que no hayan actualizado al menos a Android 6.

La compañía actualmente mantiene soporte para teléfonos con Android 5.0 o versiones posteriores. Sin embargo, ese mínimo subirá en septiembre, por lo que los equipos que permanezcan en Android 5.0 o 5.1 dejarán de contar con soporte oficial para WhatsApp.

En el caso del iPhone, el cambio será posterior. Desde el 30 de noviembre de 2026, WhatsApp exigirá iOS 15.5 o una versión más reciente. Hasta esa fecha, el requisito mínimo anunciado es iOS 15.1.

Esto significa que tener instalada la aplicación no será suficiente en los equipos afectados. Una vez que el sistema operativo quede fuera de la lista de versiones compatibles, WhatsApp podrá dejar de funcionar correctamente y el usuario tendrá que actualizar el software, si el fabricante del teléfono lo permite, o cambiar de dispositivo.

¿Por qué WhatsApp retira el soporte?

WhatsApp revisa periódicamente las versiones de sistemas operativos que mantiene compatibles. La empresa explica que cada año analiza cuáles son los dispositivos más antiguos y cuáles tienen una cantidad reducida de usuarios.

También influye la falta de actualizaciones de seguridad y de funciones necesarias para ejecutar las nuevas versiones de la aplicación.

La decisión permite que WhatsApp concentre el desarrollo en sistemas operativos que todavía reciben soporte y cuentan con las capacidades técnicas necesarias. Para los usuarios, el problema aparece principalmente en teléfonos que ya no reciben actualizaciones oficiales.

WhatsApp avisará antes del cambio

Los usuarios cuyo sistema operativo vaya a quedar excluido recibirán una notificación dentro de WhatsApp antes de que finalice el soporte. La aplicación también mostrará recordatorios para que puedan tomar medidas.

La recomendación es revisar qué versión de Android o iOS tiene instalado el teléfono y comprobar si existe una actualización disponible. En Android, esta información suele encontrarse en los ajustes del dispositivo, mientras que en el iPhone aparece dentro de la sección de información del sistema.

¿Qué pasa con WhatsApp Web?

El cambio de requisitos para los teléfonos no elimina el soporte para WhatsApp Web. La versión para computadores continúa siendo compatible con Windows, Linux y macOS.

Para los navegadores, WhatsApp establece como mínimos Chrome 85, Edge 85, Firefox 115, Safari 15.2 y Opera 85. La compañía señala además que las llamadas funcionan mejor en versiones recientes de estos navegadores.

Los cambios de septiembre y noviembre afectarán, por tanto, principalmente a teléfonos que funcionan con versiones antiguas de Android o iOS. Quienes tengan equipos capaces de actualizarse podrán mantener WhatsApp siempre que instalen una versión compatible.