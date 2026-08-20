WordPress lanza plan gratuito para estudiantes: podrán tener su página web para siempre

Durante el WordCamp US 2026, celebrado esta semana, la plataforma anunció el lanzamiento oficial de WordPress.com Education, un programa que da a cada estudiante un sitio web profesional gratuito y un dominio propio durante sus estudios, con la particularidad de que se lo puede quedar después de que termine mediante una tarifa especial.

En el centro del anuncio está el nuevo Student Plan, disponible sin costo para cualquier docente que aplique. Según describe la publicación oficial, cada estudiante recibe el mismo plan que usan negocios reales en WordPress, sin restricciones de plugins ni versión “recortada” para el aula, más un dominio gratuito (.blog o .art durante esta fase inicial) y 6 GB de almacenamiento, con respaldos, sitios de staging, SFTP/SSH y phpMyAdmin incluidos.

Cómo funciona después de los estudios

El primer año es completamente gratis, sin tarjeta de crédito. Pasado ese periodo, mantener el sitio activo cuesta $2 al mes ($24 al año). Pero el dato que le da fuerza al anuncio es lo que pasa si el estudiante decide no pagar: el sitio no se elimina, sino que baja a un plan gratuito con subdominio, conservando intactas todas las páginas, publicaciones y archivos multimedia creados durante el curso.

Esto último se diferencia notablemente de la mayoría de herramientas educativas similares, que suelen borrar el trabajo del estudiante en cuanto cierra el semestre.

Este plan de hosting web para estudiantes llevaba un año probándose de forma privada y ya alcanzó a más de 5.000 estudiantes activos en 27 países. La empresa compartió resultados de encuestas entre los docentes participantes: 88,9% dijeron que el programa mejora la empleabilidad de sus estudiantes, y 81,5% señalaron un efecto positivo en su capacidad emprendedora.

También cita casos concretos, como el de un colegio en España donde más de 20 de 30 estudiantes de un curso de marketing consiguieron pasantías tras construir su portafolio en la plataforma.

Parte de una estrategia más amplia

El lanzamiento se conecta además con dos iniciativas de la comunidad open source de WordPress.org: WordPress Credits, que ya ha beneficiado a más de 150 estudiantes con hosting gratuito para contribuir a proyectos de código abierto, y WordPress Campus Connect, que apoya eventos universitarios organizados por comunidades locales de WordPress.

Más allá del beneficio inmediato para docentes y estudiantes, el movimiento es también una jugada estratégica para WordPress, pues les permite capturar usuarios desde etapas tempranas, en un momento en que plataformas cerradas de construcción de sitios y herramientas de IA compiten por ese mismo público joven.

Al ofrecer una salida “sin fecha de caducidad”, el estudiante nunca pierde su contenido, ya sea que renueve o no; es una manera de diferenciarse de competidores que sí condicionan el acceso al pago continuo.

Artículo coescrito con Juan Pablo Aguirre Osorio

Imagen: Foto de Stephen Phillips en Unsplash