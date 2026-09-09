Muse, la IA de Meta que te ayudará hasta a reservar viajes y hacer compras

Meta presentó Muse, un agente de inteligencia artificial personal diseñado para realizar tareas en nombre de los usuarios, en lugar de limitarse a responder preguntas. La herramienta puede organizar actividades, elaborar planes, interactuar con servicios digitales y continuar trabajando incluso cuando la persona cierra la aplicación.

El servicio está pensado para quienes quieren delegar parte de sus tareas cotidianas a una IA. El usuario puede indicarle qué necesita mediante una conversación, de forma similar a como escribiría un mensaje a otra persona. Muse puede utilizarse desde su propia aplicación o directamente a través de WhatsApp.

Entre sus funciones están enviar correos electrónicos, reservar viajes, completar formularios y utilizar un navegador para realizar determinadas acciones. También puede ayudar con objetivos que requieren varios pasos. Por ejemplo, una persona puede plantearle una meta y Muse puede convertirla en un plan, organizar los recursos necesarios y avanzar en las tareas de forma autónoma.

Muse puede seguir trabajando aunque el usuario cierre la aplicación

Una de las diferencias de Muse frente a un chatbot convencional es que algunas tareas pueden continuar ejecutándose después de que el usuario abandona la aplicación. Si necesita una autorización, la herramienta vuelve a pedir la intervención de la persona antes de ejecutar acciones sensibles, como enviar un correo o realizar una compra.

La IA también incorpora memoria para recordar información que el usuario haya compartido previamente. Esto permite que sus respuestas y acciones tengan en cuenta preferencias o datos mencionados en conversaciones anteriores. El usuario puede pedirle que olvide información específica.

Meta también diseñó un sistema de seguridad propio para Muse. El agente funciona dentro de Muse Secure VM, una máquina virtual dedicada que mantiene aislados los datos y las credenciales de cada persona. Además, un sistema independiente llamado Sentinel supervisa las acciones que pueden llegar a Internet.

El usuario decide qué aplicaciones conecta y qué permisos concede. También puede retirar esos accesos posteriormente. Meta señala que Muse no tiene acceso directo a las contraseñas ni a los métodos de pago, aunque puede utilizar credenciales almacenadas de forma segura para completar determinadas tareas.

Para las compras, Muse puede utilizar Link, la plataforma de Stripe. El sistema puede generar una tarjeta de un solo uso para evitar que los datos reales de pago queden expuestos durante una transacción. Meta también anunció compatibilidad futura con Shop Pay y 1Password.

Por ahora, Muse comenzó su lanzamiento en Estados Unidos para iOS, Android y muse.ai. La compañía también prevé llevarlo próximamente a sus gafas con inteligencia artificial.

¿Cuánto cuesta Muse?

Muse es gratuito para la mayoría de sus funciones básicas. Meta también ofrecerá planes de suscripción destinados a quienes quieran acceder a más opciones, aunque en el anuncio no especificó los precios de esas suscripciones.

Por el momento, Colombia no aparece entre los mercados de lanzamiento anunciados. Por ello, los usuarios del país tendrán que esperar a que Meta amplíe la disponibilidad del servicio para poder utilizarlo oficialmente. La herramienta representa uno de los intentos de la compañía por convertir la IA en un asistente capaz de ejecutar tareas y no únicamente de generar respuestas.