¿Cómo crear canciones con Lyria 3.5 en Gemini: guía paso a paso?

Crear una canción desde cero ya no requiere tener conocimientos de producción musical. Con Lyria 3.5, el modelo de generación musical de Google, los usuarios pueden convertir una descripción escrita en una pista con instrumentos, estructura musical y, según la configuración elegida, voces.

La herramienta está disponible en la aplicación Gemini y permite trabajar tanto con propuestas completamente nuevas como con ideas más específicas, por ejemplo, una canción para un video, una celebración o una pieza musical para una marca.

1. Entra a Gemini

El primer paso es ingresar a Gemini desde la web o abrir la aplicación móvil.

Una vez dentro, busca la opción relacionada con la creación de música. Lyria 3.5 está integrado directamente en Gemini, por lo que no es necesario utilizar un programa externo para comenzar.

2. Decide qué quieres crear

Antes de escribir el pedido, define la idea principal de la canción.

Puedes especificar:

Género musical.

Tema de la canción.

Tipo de voz o si será instrumental.

Instrumentos principales.

Ritmo y energía.

Duración aproximada.

Ambiente que quieres transmitir.

Mientras más concreta sea la descripción, más fácil será orientar el resultado hacia lo que buscas.

Por ejemplo, en lugar de escribir simplemente:

“Crea una canción pop.”

puedes probar con:

“Crea una canción pop en español sobre dos personas que se conocen durante un viaje y terminan enamorándose. Quiero una atmósfera alegre, un ritmo bailable, guitarras eléctricas suaves, batería moderna y un estribillo fácil de recordar.”

3. Elige entre voz o instrumental

Lyria 3.5 permite decidir si quieres una composición instrumental o una pieza con voces.

Si estás creando una canción completa, puedes indicar el tipo de interpretación que buscas. Por ejemplo, una voz femenina, masculina o un estilo vocal determinado, siempre evitando pedir que imite directamente a un artista específico.

Para una pista de fondo, puedes solicitar una composición instrumental.

Un ejemplo sería:

“Crea una pista instrumental electrónica, energética y moderna, con sintetizadores, bajo marcado y batería electrónica. Debe funcionar como música de fondo para un video tecnológico.”

4. Describe la estructura

También puedes pedir una estructura determinada para que la canción tenga diferentes momentos.

Por ejemplo:

“Quiero una canción de aproximadamente tres minutos con una introducción breve, dos versos, un preestribillo, un estribillo potente, un puente y un último estribillo más intenso.”

Esto ayuda a que el resultado tenga una progresión más cercana a la estructura de una canción convencional.

5. Prueba las plantillas

Gemini también incorpora plantillas para facilitar la creación musical. Estas pueden servir como punto de partida cuando todavía no tienes claro qué tipo de canción quieres producir.

Hay opciones orientadas a diferentes necesidades, como música de fondo o canciones personalizadas para celebraciones.

Una vez elegida una plantilla, puedes modificar la idea y añadir tus propias instrucciones.

6. Genera varias ideas

No te quedes necesariamente con el primer resultado.

Si la canción tiene buen ritmo, pero la atmósfera no es la esperada, modifica el pedido. También puedes cambiar el género, los instrumentos, la energía o el tipo de voz.

Por ejemplo, puedes pasar de:

“Una canción romántica y tranquila”

a:

“Una canción romántica con ritmo pop contemporáneo, tempo medio, guitarra acústica, bajo cálido y batería ligera. El estribillo debe sentirse emotivo pero optimista.”

Pequeños cambios en la descripción pueden producir resultados bastante diferentes.

7. Crea una canción para una ocasión específica

Una de las posibilidades más sencillas es utilizar Gemini para crear canciones personalizadas.

Por ejemplo:

“Crea una canción de cumpleaños divertida para Laura. Debe mencionar que cumple 30 años, que le gustan los viajes y que sus amigos quieren celebrar con ella. Quiero un estilo pop alegre y un estribillo fácil de cantar en grupo.”

También puedes utilizar la herramienta para crear una cortina musical, una pista para un video o un tono personalizado.

8. Elige la duración

Lyria 3.5 incorpora la posibilidad de trabajar con pistas cortas o más largas. La elección dependerá del uso que quieras darle.

Para un video corto puede ser suficiente una pieza breve. Si buscas una canción completa, conviene solicitar una duración mayor y definir previamente la estructura.

Consejos para obtener mejores canciones

La clave está en describir la música como si estuvieras dando instrucciones a un productor.

En lugar de utilizar solamente el nombre de un género, combina varios elementos:

Género + ritmo + instrumentos + voz + ambiente + estructura + duración.

Por ejemplo:

“Crea una canción de indie pop en español, de ritmo medio, con guitarra acústica, bajo suave y batería orgánica. Voz femenina expresiva. La letra debe hablar sobre empezar de nuevo después de una ruptura. Quiero versos íntimos y un estribillo más grande y optimista, con una duración aproximada de tres minutos.”

Con este nivel de detalle, la idea musical queda mucho más definida y es posible experimentar hasta encontrar una versión que se acerque a lo que buscas.

Lyria 3.5 también está disponible para artistas y creativos mediante Google Flow Music, mientras que desarrolladores y usuarios técnicos pueden acceder a la generación musical mediante Google AI Studio y la API de Gemini.