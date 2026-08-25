WhatsApp: ¿cómo activar las llaves de acceso y proteger tu cuenta?

Una cuenta de WhatsApp puede quedar expuesta si otra persona consigue el código de acceso enviado por SMS. Para reducir ese riesgo, la aplicación permite utilizar llaves de acceso, un sistema que permite comprobar la identidad del usuario mediante la huella dactilar, Face ID o el código de bloqueo del teléfono.

WhatsApp informó que más de 1.000 millones de personas ya utilizan esta función. Además, quienes tienen dispositivos Android y iPhone pueden agregar más de una llave de acceso a su cuenta.

¿Cómo activar una llave de acceso en WhatsApp?

La configuración se realiza directamente desde la aplicación. El usuario debe entrar a Ajustes > Cuenta > Llaves de acceso y seguir las indicaciones que aparecen en pantalla.

La principal diferencia frente al método tradicional es que ya no depende de recordar un PIN específico de WhatsApp ni de recibir un código cada vez que sea necesario verificar la identidad. La autenticación utiliza los mecanismos de seguridad que ya existen en el teléfono, como la huella, Face ID o el código de desbloqueo.

Esto también permite recuperar el acceso a la cuenta de una manera más sencilla cuando sea necesario volver a iniciar sesión.

WhatsApp también está reforzando la verificación en dos pasos. Hasta ahora, esta protección utilizaba un PIN de seis dígitos. La compañía está incorporando una contraseña completa, que puede ser más larga y combinar letras, números y caracteres especiales.

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Para quienes todavía utilizan claves fáciles de adivinar, como “123456”, el cambio resulta especialmente importante. La recomendación es establecer una contraseña más difícil de predecir para añadir una barrera adicional frente a intentos de apropiación de la cuenta.

Otra modificación busca ayudar a identificar posibles llamadas sospechosas. En Android, cuando una persona recibe una llamada de alguien que no tiene guardado entre sus contactos, WhatsApp mostrará información adicional, como si el número pertenece a otro país o si existe algún grupo compartido.

La idea es ofrecer más elementos antes de decidir si contestar. Un número desconocido que intenta establecer contacto de manera inesperada puede requerir mayor precaución, especialmente cuando la conversación busca generar urgencia.

Estas herramientas cumplen funciones distintas. La llave de acceso protege el proceso de identificación, la verificación en dos pasos añade una contraseña adicional y la información sobre llamadas desconocidas ayuda al usuario a tomar una decisión antes de responder.