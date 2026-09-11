Sony Xperia 1 IX tendría un sensor de cámara más grande

Un sensor capaz de captar más luz sería el principal cambio fotográfico de la próxima generación de celulares de gama alta de la compañía. El Sony Xperia 1 IX podría incorporar un sensor principal de mayores dimensiones que el utilizado actualmente, acompañado de un módulo trasero rediseñado para alojar el nuevo componente.

Los reportes sitúan su posible lanzamiento a mediados de 2027 y sus especificaciones todavía no han sido confirmadas. La información procede de un rumor, por lo que el tamaño del sensor, su referencia y los demás componentes mencionados pueden cambiar antes de una eventual presentación oficial.

Un sensor más grande cambiaría la cámara del Sony Xperia 1 IX

El Xperia 1 VIII utiliza un sensor principal de 1/1,35 pulgadas, mientras que su sucesor incorporaría uno de mayores dimensiones. Este cambio obligaría a modificar el módulo de cámaras trasero, que sería más grande y sobresaldría más del cuerpo del celular.

Aumentar el tamaño del sensor puede favorecer la captura de luz y ofrecer más información para construir la fotografía, especialmente cuando la iluminación es limitada. Esto no garantiza por sí mismo mejores imágenes. El resultado también depende de la óptica, el procesamiento y el software encargado de interpretar los datos obtenidos por la cámara.

La renovación supondría además un cambio frente a las generaciones anteriores. Según el reporte, la compañía mantiene una base similar para el sensor principal de sus modelos insignia desde el Xperia 1 V de 2023. La filtración apunta ahora a una modificación de este componente, aunque todavía no identifica cuál sería elegido.

LYTIA 901 y LYTIA 910 serían los principales candidatos

Entre los posibles candidatos para el Sony Xperia 1 IX aparece el LYTIA 901, también conocido como LYT-901. Se trata de un sensor de 1/1,12 pulgadas que ya ha sido utilizado en celulares de gama alta de otros fabricantes. También se contempla la posibilidad de desarrollar una variante específica a partir de esta tecnología.

Otra alternativa sería el LYTIA 910, un sensor de 50 megapíxeles y 1/1,28 pulgadas con tecnología LOFIC. Este sistema busca gestionar mejor escenas con grandes diferencias entre las zonas claras y oscuras, lo que puede ayudar a conservar información cuando existen contrastes pronunciados de iluminación.

Ninguna de estas referencias está confirmada para el próximo Xperia. Conocer el componente elegido será necesario para determinar cuánto cambia el sistema fotográfico frente a la generación actual y qué capacidades puede aportar más allá de disponer de una superficie de captura mayor.

El Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro completaría la renovación

El Sony Xperia 1 IX también podría utilizar el Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Este dato tampoco cuenta con confirmación oficial y se basa en la estrategia seguida en generaciones anteriores, que han utilizado procesadores de gama alta de Qualcomm.

Aún no se conocen las características de los sensores ultra gran angular y teleobjetivo, ni detalles sobre óptica, resolución o procesamiento fotográfico. Esos elementos serán determinantes para evaluar el alcance de la posible renovación del sistema de cámaras.

Imagen: Sony