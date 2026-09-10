iPhone 18 llega a Colombia: estos son los precios oficiales de la nueva generación de Appe

La preventa del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max ya comenzó en Colombia. Los equipos llegan con mejoras en cámara, rendimiento y nuevas opciones de financiación para los usuarios que buscan actualizar su dispositivo.

Apple ya tiene lista su nueva apuesta para el mercado colombiano. Mac Center confirmó la llegada del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, además de los nuevos Apple Watch y AirPods, con precios oficiales y fechas definidas para la comercialización en el país.

La preventa inició el 12 de septiembre en tiendas físicas y canales digitales, mientras que la venta general de los dispositivos comenzará el 18 de septiembre.

El protagonista de esta generación es el iPhone 18 Pro Max, un equipo que apuesta por una experiencia más cercana a la fotografía profesional. Entre sus principales novedades está una cámara principal Fusion de 48 megapíxeles con apertura variable, una tecnología que permite controlar mejor la entrada de luz y la profundidad de campo en fotografías y videos.

Estos son los precios del iPhone 18 en Colombia

Para quienes están pensando en renovar su teléfono, estos son los precios anunciados para el lanzamiento:

Modelo Precio oficial

iPhone 18 256 GB $5.699.000

iPhone 18 Pro Max 256 GB $6.199.000

La nueva familia de dispositivos llega acompañada por los relojes inteligentes de Apple:

Dispositivo Precio

Apple Watch S12 44 mm $1.789.000

Apple Watch S12 46 mm $2.069.000

Apple Watch Ultra 4 $3.799.000

Apple busca impulsar las ventas en Colombia

El lanzamiento llega con una estrategia enfocada en facilitar la compra. Mac Center anunció alternativas de financiación con diferentes entidades financieras y confirmó planes de hasta 24 cuotas con 0% de interés para los compradores interesados en adquirir los nuevos equipos.

También estará disponible el programa Cámbialo, que permite entregar hasta tres dispositivos usados como parte de pago para acceder a un nuevo producto.

La compañía espera que esta nueva generación tenga una buena respuesta en el mercado colombiano. Según sus proyecciones, el lanzamiento podría representar un crecimiento de entre 25% y 30% frente al desempeño del iPhone 17, con una expectativa cercana a las 30.000 unidades vendidas durante la temporada inicial.

Colombia también espera el iPhone plegable

Además del lanzamiento de los modelos tradicionales, Apple prepara la llegada del iPhone Duo, el nuevo formato plegable de la compañía.

Este equipo tendrá una pantalla de mayor tamaño y estará diseñado para aprovechar nuevas experiencias dentro de iOS. La preventa está programada para el 16 de octubre, mientras que la venta general comenzará el 23 de octubre.

Con estos lanzamientos, Apple busca fortalecer su presencia en Colombia y competir en un segmento premium donde los usuarios cada vez buscan más capacidades fotográficas, mayor potencia y nueva s formas de interacción con sus dispositivos.