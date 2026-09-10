iPhone 17 rompe récord de Apple: la serie superó los US$170.000 millones en ingresos

Más de 170.000 millones de dólares en ingresos mayoristas consiguió la serie iPhone 17 durante sus primeros 12 meses de ventas, una cifra que supera a cualquier generación anterior de Apple. El resultado representa un crecimiento del 11 % frente a lo registrado por la familia iPhone 16 en un periodo equivalente.

Los datos corresponden al informe Global Handset Model Sales Tracker de Counterpoint Research, que también señala al iPhone 17 como el principal protagonista de la gama. El modelo base aumentó sus ingresos 1,3 veces frente a su antecesor durante su primer año y fue el smartphone más vendido del mundo por unidades en el primer semestre de 2026.

Después del iPhone 17 se ubicaron el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max, también entre los modelos con mayores ventas globales durante ese periodo. La consultora atribuye el comportamiento de la familia a la demanda tanto de quienes buscaban actualizarse a un modelo estándar con prestaciones más avanzadas como de usuarios interesados en las versiones Pro.

El resultado llega mientras el mercado de smartphones enfrenta un incremento en los costos de componentes. Según Counterpoint Research, los precios de la memoria se cuadruplicaron desde el cuarto trimestre de 2025, una situación que llevó a distintos fabricantes de dispositivos Android a aumentar precios o modificar especificaciones.

Apple, en cambio, mantuvo relativamente estables los precios de sus iPhone. A esto se sumaron los planes de pago a plazos y promociones disponibles en algunos mercados, factores que ayudaron a reducir el costo inicial para los compradores.

China fue uno de los grandes motores del iPhone 17

El desempeño de la serie no fue igual en todas las regiones. China registró un aumento del 35 % en las ventas mayoristas frente a la familia iPhone 16 y representó casi el 24 % de los ingresos globales de la serie iPhone 17.

Las actualizaciones hacia los modelos básicos tuvieron un peso importante en ese comportamiento. Japón, Oriente Medio y África y Asia-Pacífico también mostraron resultados positivos, mientras que mercados maduros como Norteamérica y Europa tuvieron un crecimiento más moderado.

Te puede interesar: iPhone 18 Pro y Pro Max llegan con cámara profesional: este es su precio y sus principales novedades

Counterpoint Research también destaca el desempeño del iPhone 17e, el modelo de menor precio de la familia, aunque la compañía aclara que las cifras de la serie no incluyen al iPhone Air y que el 17e todavía no había completado 12 meses desde su lanzamiento al momento del análisis.

El próximo ciclo de Apple ya apunta a ampliar todavía más su negocio de smartphones. La compañía tiene previsto presentar la nueva generación Pro y Pro Max junto con un iPhone plegable en septiembre de 2026, mientras que los modelos estándar y el iPhone 18e llegarían posteriormente, en 2027.

La incorporación de un plegable de gama ultra alta podría elevar el precio medio de venta de los iPhone y abrir una nueva etapa para Apple en el mercado de dispositivos con pantallas flexibles.