Signature 27 está confirmado y tendría una cámara más grande

El Signature 27 ya está confirmado. Motorola mostró su próximo celular de gama alta mediante un adelanto que apareció brevemente en sus sitios web de Estados Unidos y Europa. La imagen revela parte del sistema fotográfico trasero, donde sobresale una cámara aparentemente más grande que la del modelo actual. No se conocen especificaciones, precio, fecha de lanzamiento ni mercados donde será comercializado.

Con esta aparición también queda confirmada la continuidad de una familia que debutó en enero de 2026. La primera generación tuvo una distribución limitada y no llegó oficialmente a Estados Unidos. Esta vez, la página estadounidense incluyó una ventana emergente para registrar el interés en el equipo y recibir novedades, una pista sobre una posible ampliación de mercados que aún no ha sido anunciada.

Signature 27 muestra una cámara de mayor tamaño

Una imagen promocional ofrece un primer plano del sistema fotográfico trasero acompañado por el nombre del dispositivo y el mensaje “Una nueva perspectiva está por llegar”. La ventana emergente también permitía registrar el interés en el celular para recibir más información por correo electrónico, aunque no incluía especificaciones ni otros detalles sobre sus características.

A simple vista, una de las cámaras parece tener mayores dimensiones y sobresalir más que la del modelo actual. La fotografía no permite identificar qué cámara aparece destacada ni conocer su sensor, resolución, apertura o capacidades. Tampoco puede establecerse una mejora en fotografía o video únicamente por el tamaño visible del componente.

Horas después, la promoción dejó de estar disponible. Al intentar acceder nuevamente, la ventana emergente ya no aparecía, lo que abre la posibilidad de que la campaña se haya publicado antes de lo previsto. El mismo adelanto también fue detectado en páginas dirigidas a visitantes de la Unión Europea y Reino Unido.

Estados Unidos podría sumarse a los mercados de lanzamiento

Para esta generación, la distribución se convierte en uno de los puntos de mayor interés. La ventana emergente también apareció en Estados Unidos, donde el primer Signature nunca tuvo lanzamiento oficial. La promoción permitía dejar los datos para recibir novedades sobre el próximo dispositivo.

Esa presencia no garantiza que el celular vaya a venderse en el país. Sin embargo, la solicitud de registro estuvo disponible directamente para visitantes de la web estadounidense, una señal que abre la posibilidad de una distribución diferente a la de su antecesor. Los mercados previstos para su comercialización continúan sin anunciarse.

Otra pista apunta a una posible edición especial. Dentro de la página apareció una referencia a “Crystals by Swarovski”, cuyo logotipo debía formar parte de la ventana emergente, aunque no llegó a cargarse correctamente. El indicio sugiere que el nuevo modelo podría ofrecer una versión con cristales Swarovski, como ocurrió con su antecesor. Por ahora, esa variante no ha sido anunciada oficialmente.

Las especificaciones siguen fuera del anuncio oficial

Entre los datos no oficiales aparecen un diseño delgado, cámaras de gama alta y un Snapdragon 8 Elite Gen 6. Ninguna de estas características fue incluida en el adelanto, por lo que todavía no pueden considerarse parte de su ficha técnica definitiva. Tampoco existe información oficial sobre pantalla, batería, memoria o sistema de carga.

Respecto al lanzamiento, algunos reportes mencionan una posible presentación antes de finalizar 2026, pero no existe una fecha confirmada. El nombre del dispositivo lo vincula con la generación de 2027 sin establecer cuándo comenzarán las ventas. El precio también permanece sin anunciar.

Hasta ahora, el Signature 27 deja tres datos relevantes. Su existencia y nombre comercial están confirmados, el adelanto muestra una cámara aparentemente más grande y su breve presencia en la web estadounidense apunta a una posible distribución más amplia. La ficha técnica, el precio, la fecha de lanzamiento y los países donde podrá comprarse todavía no han sido anunciados.

Imagen: Motorola