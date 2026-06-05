Motorola Signature llega a Colombia con cristales Swarovski

Motorola quiere competir en una categoría donde los celulares y accesorios dejaron de ser solo herramientas tecnológicas para convertirse también en piezas de estilo. La compañía presentó en Colombia la Brilliant Collection, una línea que trae al país los nuevos motorola signature y moto buds 2 plus, dispositivos que mezclan hardware premium con cristales Swarovski y colaboraciones enfocadas en diseño, sonido y personalización.

La apuesta llega en un momento en el que las marcas tecnológicas están explorando territorios tradicionalmente asociados con la moda y el lujo. En esta ocasión, Motorola pone sobre la mesa una colección donde el diseño tiene tanto peso como las especificaciones.

Desde su apariencia, la Brilliant Collection está inspirada en constelaciones y utiliza acabados en color PANTONE Violet Indigo junto con detalles inspirados en texturas similares a la seda. El resultado es una línea que apunta a usuarios interesados en diferenciar sus dispositivos más allá del rendimiento técnico.

Tecnología premium con diseño inspirado en joyería

El motorola signature incorpora 20 cristales Swarovski colocados manualmente sobre su estructura. La intención no es únicamente decorativa: Motorola plantea el equipo como una pieza de autoexpresión dentro de su plataforma Collections™, dedicada a crear dispositivos con identidad visual propia.

Los moto buds 2 plus siguen esa misma lógica. Cada auricular integra 12 cristales Swarovski, mientras que el estuche suma otros 41 elementos decorativos.

Pero detrás de la estética también hay especificaciones dirigidas al segmento premium. Los auriculares incluyen tecnología Sound by Bose y ofrecen hasta 40 horas de reproducción total utilizando el estuche de carga.

En el caso del smartphone, Motorola incorpora el procesador Snapdragon 8 Gen 5, capacidades de inteligencia artificial y un sistema de cámaras que busca competir entre la gama alta.

Cámara avanzada, materiales reciclados y precios en Colombia

Uno de los apartados donde Motorola pone mayor atención es la fotografía. El motorola signature integra un sensor principal Sony LYTIA de 50 MP, teleobjetivo periscópico de 50 MP, ultra gran angular de 50 MP y cámara frontal también de 50 MP.

Entre sus funciones aparecen grabación en 8K, zoom de hasta 100x asistido por inteligencia artificial y mejoras automáticas impulsadas por moto ai para optimizar brillo, color y detalle.

La compañía también incorpora elementos relacionados con durabilidad. El dispositivo utiliza aluminio reciclado, materiales recuperados en distintos componentes y una batería diseñada para mantener rendimiento durante 1.200 ciclos de carga.

A nivel físico incluye certificaciones IP68 e IP69, resistencia bajo estándares militares y protección Corning Gorilla Glass Victus 2.

Para quienes estén interesados en esta colección, el motorola signature Brilliant Collection tendrá un precio inicial de $6.999.900 en Colombia, mientras que los moto buds 2 plus llegarán desde $799.900.

La llegada de esta línea muestra cómo el mercado premium ya no gira únicamente alrededor de potencia o cámaras. Ahora también entran en juego factores como diseño, exclusividad y personalización, convirtiendo a los dispositivos tecnológicos en accesorios cada vez más visibles dentro del estilo personal de sus usuarios.