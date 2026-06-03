Motorola amplió su oferta de gama media en Colombia con el lanzamiento del nuevo moto g max, un smartphone que busca competir en un segmento donde la cámara, la autonomía y la resistencia se han convertido en factores clave de compra. El dispositivo llega con una apuesta centrada en fotografía de alta resolución, funciones impulsadas por inteligencia artificial y una construcción diseñada para soportar un uso más exigente.

La llegada del equipo también refleja una tendencia creciente en el mercado: llevar funciones que antes estaban reservadas para gamas superiores hacia dispositivos más accesibles, especialmente en aspectos como fotografía computacional, pantallas avanzadas y herramientas inteligentes.

El moto g max quiere diferenciarse con fotografía de 200 MP

La principal carta del moto g max está en su sistema fotográfico. Motorola incorporó una cámara principal de 200 MP con estabilización óptica, una configuración que busca mejorar la captura de detalle y ofrecer resultados más consistentes cuando las condiciones de iluminación no son ideales.

Más allá del número de megapíxeles, el fabricante apuesta por tecnologías de procesamiento de imagen como Ultra Pixel, diseñada para captar más luz y mejorar escenas nocturnas o interiores. A esto se suma un zoom 2x sin pérdida de calidad y herramientas basadas en inteligencia artificial que automatizan capturas y simplifican la edición desde el teléfono.

La configuración se completa con un lente ultra gran angular de 8 MP y una cámara frontal de 32 MP enfocada en creación de contenido y videollamadas.

Pantalla brillante y audio reforzado para consumo multimedia

El nuevo moto g max también pone el foco en entretenimiento y consumo de contenido. Su pantalla Extreme AMOLED de 6,8 pulgadas incorpora resolución 1,5K, tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de hasta 5.000 nits.

En la práctica, esto se traduce en una mejor experiencia para usar el dispositivo en exteriores, desplazarse con mayor fluidez entre aplicaciones o consumir video y videojuegos móviles.

Motorola complementa la experiencia multimedia con altavoces estéreo duales, soporte Dolby Atmos y certificación Hi-Res Audio, apuntando a usuarios que utilizan el smartphone como principal dispositivo de entretenimiento.

Más resistencia: una tendencia cada vez más presente en celulares de gama media

Uno de los aspectos menos habituales en esta categoría de precio es la protección física. El moto g max incorpora certificaciones IP66, IP68 e IP69, además de protección Gorilla Glass 7i y certificación MIL-STD-810H.

La inclusión de estas características responde a una tendencia del mercado: consumidores que buscan teléfonos capaces de soportar caídas accidentales, exposición al agua o jornadas intensas de uso sin depender de accesorios adicionales.

Rendimiento, Android 16 y batería para jornadas largas

El dispositivo llega equipado con el procesador MediaTek Dimensity 6400 con conectividad 5G, acompañado por 8 GB de RAM expandibles mediante RAM Boost hasta 24 GB.

A nivel de software, Motorola incorpora Android 16 junto con herramientas propias como Hello UX, Moto Secure y Smart Connect, enfocadas en personalización, privacidad y sincronización entre dispositivos.

La autonomía queda respaldada por una batería de 5.200 mAh con carga TurboPower de 30 W, una configuración que busca responder a usuarios que priorizan largas jornadas de uso, videojuegos móviles o consumo intensivo de contenido.

Precio y disponibilidad del moto g max en Colombia

El moto g max estará disponible en Colombia desde $1.999.900, ubicándose en una zona competitiva dentro de la gama media-premium.

El dispositivo podrá adquirirse en Motorola.com y en las principales cadenas del país. Con este lanzamiento, Motorola fortalece una estrategia enfocada en llevar funciones avanzadas —como inteligencia artificial, cámaras de alta resolución y resistencia reforzada— a un segmento donde la competencia por especificaciones y precio sigue creciendo.