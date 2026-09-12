Galaxy SmartTag3 se filtra sin agujero y con nuevo precio

Un cambio de diseño podría modificar la forma de llevar el Galaxy SmartTag3 en unas llaves, una mochila o una maleta. Imágenes conocidas antes de su presentación muestran el próximo localizador sin el orificio integrado para engancharlo directamente a otros objetos. Además, los primeros listados comerciales anticipan cambios en su precio.

La tercera generación tendría un cuerpo cuadrado con esquinas muy redondeadas y aparecería, al menos, en blanco y negro. En el centro se observa una sección circular con el logotipo de Samsung y un acabado que parece metálico. La compañía no ha presentado oficialmente el producto, por lo que el diseño, los precios y las especificaciones siguen sin confirmarse.

El Galaxy SmartTag3 perdería el agujero para sujetarlo directamente

Frente al Galaxy SmartTag2, la ausencia del orificio supone una diferencia práctica. El modelo presentado en 2023 incorpora una abertura que permite colocar directamente un aro, mosquetón u otro sistema de sujeción, sin necesidad de añadir una funda.

Según las imágenes, el próximo localizador no tendría una solución equivalente. Esto podría hacer necesario comprar un accesorio para colocarlo en unas llaves, equipaje o una mochila. El cambio sería especialmente relevante para quienes necesiten llevarlo sujeto en el exterior de un objeto.

Su diseño también se acercaría al del SmartTag original de 2021 por la forma cuadrada con bordes redondeados. La sección circular central tendría un borde ligeramente elevado, mientras que las fotografías muestran versiones blanca y negra con la misma distribución de elementos.

Los primeros precios apuntan a un aumento en Europa

Dos listados comerciales sitúan las versiones blanca y negra del Galaxy SmartTag3 en 45,95 euros, aproximadamente seis euros más que el modelo anterior en Europa. Para Estados Unidos aparece un precio de 29,99 dólares, que se mantendría frente a la generación actual.

Samsung no ha confirmado estas cifras y los valores podrían cambiar cuando el dispositivo salga al mercado. Tampoco se conoce si habrá diferencias entre países o paquetes que incluyan una funda. Este último detalle adquiere importancia si el diseño definitivo prescinde del sistema de sujeción integrado.

Localización y autonomía son las principales incógnitas

Aunque las imágenes permiten conocer el posible aspecto exterior, no revelan qué cambios técnicos incorporaría el nuevo modelo. No hay información confirmada sobre mejoras en conectividad, precisión de seguimiento, autonomía o resistencia al agua y al polvo.

Como referencia, el Galaxy SmartTag2 utiliza Bluetooth y banda ultraancha o UWB, una tecnología que permite determinar con mayor precisión la dirección y distancia de un objeto compatible. También dispone de NFC para el modo de objetos perdidos, certificación IP67 y ofrece hasta 500 días de autonomía en modo normal o 700 días con ahorro de energía.

Ninguna de esas características permite anticipar qué conservará o mejorará su sucesor. El próximo dispositivo también recibió una certificación del Instituto Nacional de Investigación Radioeléctrica de Corea del Sur, un trámite relacionado con equipos que utilizan comunicaciones por radio.

Por ahora, el Galaxy SmartTag3 no tiene fecha oficial de presentación. Su diseño y los primeros precios son los principales datos conocidos antes del lanzamiento, mientras que las posibles mejoras en localización, conectividad y autonomía continúan sin detallarse.

Imagen: SammyGuru / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)