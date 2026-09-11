HyperOS 4 abre su beta global para estos celulares Xiaomi

Xiaomi abrió el proceso de selección para probar HyperOS 4 antes de su lanzamiento oficial. La convocatoria está disponible para determinados celulares con versiones Global y EEA del sistema, destinadas a mercados internacionales y al Espacio Económico Europeo. Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone by Xiaomi y Xiaomi 17 son los primeros modelos admitidos.

La versión todavía está en desarrollo y puede presentar errores o incompatibilidades con algunas apps. También existe una limitación importante para quienes decidan instalarla. Regresar a HyperOS 3 no puede hacerse mediante una actualización convencional y requiere reinstalar el firmware, un procedimiento que puede borrar los datos almacenados en el celular.

Así se solicita acceso a la beta desde Xiaomi Community

La inscripción se realiza desde la app Xiaomi Community. Es necesario entrar en el perfil, seleccionar Pruebas beta, acceder a Prueba de reclutamiento y completar el cuestionario. Para determinadas versiones, la compañía puede solicitar la verificación de la cuenta asociada al celular antes de habilitar el acceso.

Ser aceptado no significa que la actualización llegará inmediatamente. Las versiones beta se distribuyen a medida que están disponibles. El equipo debe tener instalada la versión más reciente de HyperOS 3, utilizar la misma cuenta empleada durante el registro y ejecutar una versión Global o EEA compatible.

La beta de HyperOS 4 sumará cuatro modelos el 17 de septiembre

La primera convocatoria incluye Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone by Xiaomi y Xiaomi 17. Desde el 17 de septiembre se sumarán Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 17T, Xiaomi 15 Ultra y Xiaomi 15. No se ha informado cuándo entrarán otros dispositivos al programa.

Xiaomi tampoco establece un calendario fijo para distribuir las versiones de prueba. Cuando finalice el programa de HyperOS 4 y se publique la versión oficial, quienes hayan participado podrán actualizar directamente al sistema estable.

Regresar a HyperOS 3 exige reinstalar el sistema

Quienes quieran abandonar la beta no podrán volver a HyperOS 3 mediante una actualización OTA, es decir, descargando e instalando la versión anterior desde las opciones habituales del celular. Xiaomi recomienda acudir a un centro de servicio autorizado y realizar previamente una copia de seguridad.

Algunas aplicaciones pueden presentar cierres inesperados o problemas de funcionamiento mientras se adaptan al nuevo sistema. Por esta razón, la compañía recomienda utilizar un celular secundario cuando el equipo principal sea necesario para actividades habituales o laborales.

Tras instalar HyperOS 4, también puede aumentar temporalmente la temperatura y el consumo de batería mientras se recompilan las aplicaciones y terminan algunos procesos de optimización. Según Xiaomi, estos efectos deberían disminuir entre uno y tres días después de la actualización.

Imagen: Xiaomi / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)