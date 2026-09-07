Xiaomi prepara su gran salto en Europa: así serán sus carros eléctricos

Xiaomi ya no quiere que sus usuarios cambien de dispositivo para entrar a su ecosistema. La compañía prepara un movimiento mucho mayor: llevar sus carros eléctricos a Europa en 2027 y conectarlos con los productos que millones de personas ya utilizan en el hogar y en sus manos.

El anuncio se conoció durante el debut de Xiaomi en IFA 2026, en Berlín, donde la empresa convirtió su presencia en la feria en una demostración de hacia dónde quiere llevar su negocio. Bajo el concepto “Human × Car × Home”, mostró cómo sus smartphones, vehículos y dispositivos inteligentes pueden funcionar alrededor de una misma plataforma, Xiaomi HyperOS.

La apuesta automotriz llega después de un crecimiento considerable en China. Xiaomi Auto afirma haber superado las 700.000 entregas en China continental desde marzo de 2024, según sus datos internos hasta marzo de 2026. Ahora la compañía tiene la mira puesta en Europa y contempla iniciar operaciones en 2027, con Alemania entre los mercados previstos.

Te puede interesar: Cybercab de Tesla ya opera como robotaxi sin volante ni pedales

No es un lanzamiento menor para una marca que hasta hace pocos años tenía su negocio concentrado en electrónica de consumo. La estrategia plantea que el automóvil sea otra pieza de un ecosistema que ya incluye televisores, electrodomésticos, relojes, smartphones y otros dispositivos conectados.

El carro como otra pantalla del ecosistema Xiaomi

En IFA, el fabricante llevó tres propuestas para mostrar esa transformación. El SU7 de nueva generación representa la opción más cercana a una experiencia de uso cotidiana, con integración a HyperOS y al resto del ecosistema.

El SU7 Ultra apunta a un público diferente. Es el modelo de alto desempeño que en abril de 2025 consiguió el récord oficial de su categoría, “Electric Executive Car”, en Nürburgring Nordschleife.

La propuesta más llamativa fue el Vision Gran Turismo, un hiperdeportivo eléctrico conceptual desarrollado para la franquicia Gran Turismo. Aunque no es un vehículo pensado para llegar directamente a las calles, sirve para mostrar la dirección que Xiaomi imagina para el diseño y la interacción entre automóvil y tecnología.

La expansión europea tampoco se limitará a los vehículos. Xiaomi anunció una ampliación de Mijia, su marca de productos para el hogar inteligente, que actualmente reúne más de 2.000 productos en más de 130 categorías.

La compañía está construyendo además la capacidad tecnológica para sostener esta expansión. Entre 2026 y 2030 espera invertir más de 24.000 millones de euros en investigación y desarrollo, con recursos destinados a inteligencia artificial, chips, sistemas operativos, robótica, vehículos inteligentes y manufactura.

Para los consumidores europeos, el cambio más relevante será comprobar si esa integración puede trasladarse de las demostraciones de feria a productos disponibles en sus mercados. Xiaomi ya puso una fecha sobre la mesa: 2027 será el año previsto para comenzar su entrada automotriz en Europa.