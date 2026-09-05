El Cybercab ya comenzó a transportar pasajeros en Austin, Texas, casi dos años después de su presentación pública. Diseñado para operar de forma autónoma, prescinde de elementos habituales en un carro como el volante y los pedales. Por ahora, hay pocas unidades disponibles y no es posible elegir este modelo al solicitar un viaje.

Los viajes se piden desde la aplicación Robotaxi para iOS y Android. El servicio Robotaxi funciona en áreas limitadas de Austin, Dallas, Houston, Miami, Orlando y Tampa, con vehículos Model Y y el nuevo robotaxi. Este último opera inicialmente en Austin y se asigna según la disponibilidad y el número de pasajeros.

El despliegue comienza con pocas unidades

La compañía cuenta con autorización para operar 314 vehículos sin conductor en Texas. De ese total, solo 45 corresponderían al nuevo modelo y los demás serían principalmente Model Y. No está claro cuántos de esos 45 carros transportan pasajeros actualmente y cuántos continúan en pruebas.

Pedir un robotaxi en Austin no garantiza viajar en el vehículo recién estrenado. Tesla confirma que inicialmente no se puede escoger entre este modelo y un Model Y. La asignación se realiza automáticamente según la disponibilidad y la cantidad de personas que integran el grupo.

Frente al Model Y, la diferencia va más allá de la conducción autónoma. Este último parte de un carro convencional, mientras que el nuevo vehículo fue concebido desde el principio para funcionar sin conductor y elimina los controles tradicionales. Esa configuración también cambia la distribución del interior y la forma de interactuar con el carro.

Así funciona un viaje en el Cybercab

Para pedir un viaje es necesario abrir la aplicación Robotaxi, introducir un destino dentro del área de cobertura y revisar la tarifa estimada y el tiempo de espera antes de confirmar. Cuando el carro llega, la placa debe coincidir con la mostrada en la app. El recorrido puede iniciarse desde el celular o desde la pantalla táctil.

A bordo es posible consultar el progreso del recorrido, ajustar la climatización y los asientos o reproducir música. Estas funciones se controlan desde la aplicación o la pantalla central. Las preferencias de climatización y contenido multimedia quedan guardadas en el perfil del pasajero para recuperarlas automáticamente en viajes posteriores.

Si es necesario detener el carro antes de llegar al destino, la opción “Detenerse” permite solicitar una parada desde la app o la pantalla. El sistema busca un lugar seguro cercano y, si se requiere asistencia, el equipo de atención al cliente puede comunicarse con los pasajeros mediante el micrófono y los altavoces de la cabina.

Un vehículo sin volante ni pedales para dos personas

En el interior del Cybercab hay un asiento corrido con capacidad para dos pasajeros y una gran pantalla táctil ubicada en el centro del tablero. No existen volante ni pedales porque el vehículo fue creado para realizar el trayecto mediante conducción autónoma, sin depender de una persona al volante.

Su capacidad también establece algunos límites. Los grupos de más de dos personas necesitan otro carro del servicio, mientras que el maletero permite llevar equipaje y objetos voluminosos. Para los menores hay restricciones adicionales: quienes tengan entre 13 y 17 años deben viajar acompañados de un adulto y los menores de 13 años no pueden subir.

La aplicación es indispensable para acceder al servicio, ya que no se puede hacer una reserva sin un dispositivo móvil ni pedir un carro para otra persona. Tampoco se pueden añadir paradas durante el recorrido, aunque el destino sí puede modificarse una vez iniciado el viaje.

Los planes para convertirlo en un negocio

Todas las unidades de este modelo que circulan actualmente en Austin pertenecen a la compañía. El plan contempla venderlas posteriormente y ya se reciben consultas de empresas interesadas en participar en la futura red de robotaxis. Aún no se ha anunciado cuándo comenzarán las ventas ni cuál será su precio.

La estrategia coincide con la idea presentada por Elon Musk durante el lanzamiento. Musk planteó que los propietarios podrían tener varios de estos vehículos y utilizarlos para generar ingresos mediante una red de transporte compartido. La operación con pasajeros en Austin es un primer paso hacia ese modelo de negocio.

Con el estreno del Cybercab, pasajeros reales ya pueden viajar en un carro creado desde cero para funcionar sin conductor. Sin embargo, las pocas unidades disponibles y la imposibilidad de escogerlo al pedir el servicio muestran que su despliegue comercial apenas comienza.

Imagen: Tesla