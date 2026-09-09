TCL lanza en Colombia monitores OLED+ y Mini LED de hasta 480 Hz: Este es su precio

TCL amplió su oferta de monitores en Colombia con dos modelos dirigidos a usuarios que buscan prestaciones avanzadas para videojuegos y entretenimiento. El X3A incorpora por primera vez en un monitor de la compañía la tecnología OLED+, mientras que el P2A Pro apuesta por un panel Mini LED QHD con una tasa de refresco de hasta 320 Hz.

El X3A concentra la propuesta más avanzada. Su pantalla de 31,5 pulgadas ofrece resolución 4K UHD y un sistema Dual-Mode que permite utilizarla a 240 Hz en 4K o alcanzar 480 Hz cuando se cambia a Full HD. Esta configuración permite priorizar el nivel de detalle o la velocidad, dependiendo del uso.

El monitor también cubre hasta el 98,5 % del espacio de color DCI-P3 y utiliza una matriz RGWB Matrix-Pure Pixel desarrollada por TCL CSOT. Para los usuarios preocupados por el desgaste de los paneles OLED, incorpora un sistema de protección contra el quemado de pantalla.

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Su diseño Stargate busca reducir el impacto visual del soporte y darle una apariencia de pantalla flotante. El equipo tiene un grosor total de 35,8 milímetros, mientras que el panel alcanza apenas 6,4 milímetros.

Otro elemento particular del X3A está en el audio. TCL incorporó un sistema de sonido desarrollado junto con Bang & Olufsen, ubicado en el soporte y con modos destinados a videojuegos, películas y música.

El P2A Pro apuesta por la velocidad en gaming

El segundo lanzamiento apunta directamente a quienes compiten en videojuegos y necesitan una respuesta rápida durante partidas con mucho movimiento. El P2A Pro cuenta con una pantalla de 27 pulgadas, resolución QHD y una frecuencia de actualización de 320 Hz.

Para reducir el desenfoque y el efecto fantasma, utiliza TCL Motion Clarity Technology (TMoC), una tecnología desarrollada por TCL CSOT que combina el panel HFS Shoot y MPRT Plus con retroiluminación Mini LED y zonas de atenuación.

El monitor también incluye Aim Sight, que permite utilizar un formato de 24,5 pulgadas pensado para juegos de disparos. A esto se suman funciones orientadas al confort visual, como Hardware Low Blue Light, atenuación DC y tecnología sin parpadeo.

En Colombia, el X3A de 32 pulgadas tendrá un precio original de $8.599.900 y podrá adquirirse durante el lanzamiento por $4.299.900. El P2A Pro, de 27 pulgadas, pasa de $2.799.900 a $1.399.900.

Los dos modelos estarán disponibles con 50 % de descuento en Alkosto, Ktronix, Mercado Libre y Electroferia de la Carrera 13.