LG presenta UltraGear evo, su nueva línea de monitores gaming 5K con escalado por IA

LG Electronics presentó UltraGear evo, una nueva línea de monitores para videojuegos que será lanzada oficialmente durante el CES 2026. La propuesta busca consolidar el liderazgo de la compañía en pantallas de alta resolución al introducir un portafolio centrado en resoluciones 5K y superiores, con opciones OLED, MiniLED y formatos ultrapanorámicos, dirigido a jugadores que priorizan calidad visual y rendimiento.

El principal diferencial de UltraGear evo es la incorporación de una solución de escalado por inteligencia artificial integrada en el monitor, diseñada para mejorar la nitidez de contenidos que no fueron creados originalmente en 5K. Según LG, esta tecnología permite alcanzar una experiencia visual de alta definición sin exigir actualizaciones adicionales en la tarjeta gráfica, un punto relevante en un contexto donde el costo del hardware de alto rendimiento sigue aumentando.

La línea debutará con tres modelos: 39GX950B, 27GM950B y 52G930B, que comparten una base tecnológica común, pero responden a necesidades distintas. En todos los casos, LG apunta a resolver una tensión frecuente en el gaming avanzado: mantener resoluciones elevadas sin sacrificar tasas de refresco ni tiempos de respuesta.

Modelos diferenciados según necesidad del usuario

El modelo 39GX950B, con panel OLED 5K2K de 39 pulgadas, combina una resolución elevada con un formato ultrapanorámico 21:9. Incorpora un sistema de Modo Dual, que permite alternar entre 165 Hz en resolución completa y hasta 330 Hz en resoluciones inferiores. Esta configuración sugiere un enfoque flexible, pensado tanto para juegos narrativos que priorizan detalle visual como para títulos competitivos donde la fluidez es determinante. La curvatura 1500R y la densidad de píxeles refuerzan la experiencia inmersiva, aunque su tamaño lo orienta a escritorios amplios y usuarios avanzados.

Por su parte, el 27GM950B introduce el primer monitor MiniLED 5K de 27 pulgadas. El foco de este modelo está en el control del contraste, un aspecto históricamente problemático en este tipo de paneles. Con más de 2.300 zonas de atenuación local y una arquitectura que reduce la distancia entre los LED y el panel, LG busca minimizar el efecto de blooming. La certificación DisplayHDR 1000 y los altos niveles de brillo lo posicionan como una opción que trasciende el gaming y puede resultar atractiva para tareas profesionales donde el manejo de luz y color es crítico.

El tercer integrante, el 52G930B, se distancia del formato tradicional al ofrecer una pantalla de 52 pulgadas con resolución 5K2K y tasa de refresco de 240 Hz. Su diseño panorámico amplía de forma considerable el espacio de trabajo y juego, lo que lo acerca a usos como simuladores o experiencias inmersivas especializadas. Sin embargo, su tamaño y especificaciones lo ubican en un segmento de nicho, más que en un mercado masivo.

Desde una lectura analítica, UltraGear evo refleja un cambio en la estrategia de LG: trasladar parte del procesamiento visual al propio monitor. Si el escalado por IA logra resultados consistentes en escenarios reales, podría reducir la dependencia de hardware gráfico extremo. De lo contrario, el valor de la propuesta dependerá de qué tan perceptible sea esa mejora frente a soluciones tradicionales. El CES 2026 marcará el primer termómetro para evaluar el impacto real de esta nueva generación de monitores.