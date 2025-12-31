Así es la nueva aspiradora antiácaros de Xiaomi: limpieza profunda, luz UV y enfoque en la salud

Xiaomi amplía su ecosistema de hogar inteligente con el Dust Mite Vacuum Cleaner 2 Pro, un aspirador especializado en la eliminación de ácaros del polvo que apunta directamente a un problema cotidiano poco visible, pero determinante para la salud: lo que se acumula en colchones, sofás, cobijas y textiles. Se trata de un lanzamiento pensado para usuarios con alergias, familias con niños y hogares que buscan una limpieza más profunda que la de una aspiradora tradicional.

El dispositivo acaba de presentarse en mercados internacionales con un precio de referencia de 79,99 euros. Aunque Xiaomi no ha confirmado oficialmente su llegada a Latinoamérica, la marca tiene un historial claro de traer este tipo de productos a la región, especialmente a países como Colombia, México y Chile. Si se mantiene una conversión similar a la de otros equipos del portafolio Mi Home, su precio en Colombia podría ubicarse entre $380.000 y $450.000 pesos, dependiendo de impuestos, importación y canal de venta.

En términos técnicos, el Dust Mite Vacuum Cleaner 2 Pro destaca por una potencia de succión máxima de 16 kPa, impulsada por un motor de 500 W. Esta fuerza permite extraer ácaros, polvo fino y piel muerta incrustada en tejidos profundos, algo que las aspiradoras convencionales no siempre logran. A esto se suma un sistema de golpeo de alta frecuencia de 72.000 impactos por minuto, diseñado para desprender los ácaros del interior del colchón y succionarlos de inmediato.

Uno de los elementos más diferenciales es su doble acción de esterilización, que combina luz ultravioleta LED con ondas ultrasónicas. La luz UV ayuda a eliminar bacterias comunes como E. coli o Staphylococcus aureus, mientras que la vibración ultrasónica interrumpe el ciclo reproductivo de los ácaros. Xiaomi afirma tasas de eliminación de ácaros del 99 % y de esterilización de hasta el 99,9 % en condiciones controladas.

El aspirador también incorpora secado con aire caliente a 65 °C, una función poco habitual en este tipo de dispositivos. Este flujo de aire ayuda a reducir la humedad en colchones y textiles, creando un entorno menos favorable para los ácaros y dejando una sensación de cama más seca y confortable. No reemplaza una secadora, pero sí aporta un valor añadido en climas húmedos.

Otro punto clave es la detección inteligente de ácaros. Un sensor integrado analiza en tiempo real la concentración de partículas y ajusta automáticamente la potencia de succión. La información se muestra en una pantalla LED mediante códigos de color, lo que hace más intuitivo el proceso de limpieza incluso para usuarios sin experiencia.

El sistema de filtración de seis etapas, junto con un compartimento doble para el polvo de 0,8 litros, reduce la obstrucción, mantiene la succión por más tiempo y evita la reemisión de partículas finas. Además, varias piezas son desmontables y lavables, lo que mejora la durabilidad y reduce costos de mantenimiento.

Con un peso de 2,4 kg, un diseño compacto y tres modos de limpieza —suave, inteligente y potente—, el Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner 2 Pro se perfila como un dispositivo especializado, pero accesible. Más que un simple electrodoméstico, es una herramienta pensada para quienes entienden que la limpieza profunda también es una forma de prevención en salud.