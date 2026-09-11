Apple Watch Ultra 4 vs. Huawei Watch GT 7 Pro: ¿cuál tiene mejor batería y funciones deportivas?

Dos de los relojes inteligentes más recientes de 2026 llegan con una pregunta interesante, y es ¿qué tanto puede hacer un dispositivo que llevamos todo el día en la muñeca?

El Apple Watch Ultra 4 y el HUAWEI WATCH GT 7 Pro buscan responderla desde lugares distintos. Apple pone el foco en interpretar más datos del cuerpo, mientras Huawei apuesta por autonomía, deporte y resistencia.

El Ultra 4 estrena el sistema de medición de salud de Apple junto con el chip S11. Entre sus novedades está un seguimiento más frecuente de la frecuencia cardiaca y de la variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC).

El reloj mide las pulsaciones cada cinco segundos durante todo el día y la VFC puede analizarse hasta 24 veces más a menudo que antes. Estos datos sirven para obtener una lectura más detallada sobre recuperación y estado fisiológico.

Pero la novedad más interesante está en cómo Apple convierte esos registros en una recomendación.

Apple quiere decirte cómo estás para afrontar el día

El Ultra 4 incorpora Disposición, una puntuación de 0 a 10 que combina actividad reciente, carga de ejercicio, constantes vitales y calidad del sueño.

En lugar de entregar únicamente números, el sistema propone qué hacer: recuperarse, tomárselo con calma, prepararse o ir a por todas. La puntuación puede cambiar durante el día a medida que el reloj recibe nuevos datos.

El modelo también estrena funciones de accesibilidad. Su sistema de Reconocimiento de Sonidos puede identificar sirenas, alarmas, timbres o el llanto de un bebé y avisar al usuario, incluso cuando el iPhone no está cerca.

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Huawei plantea una experiencia diferente con el GT 7 Pro.

El reloj incorpora TruSense, análisis de ECG, seguimiento del bienestar emocional, herramientas para el sueño y estudios relacionados con el riesgo de diabetes y enfermedad coronaria.

Para quienes entrenan, ofrece más de 110 modos deportivos, con nuevas opciones para ciclismo y esquí.

Huawei responde donde Apple todavía tiene una deuda: la autonomía

La batería es probablemente la diferencia más contundente entre ambos.

El Apple Watch Ultra 4 alcanza hasta 50 horas de uso cotidiano y hasta 84 horas utilizando el modo de bajo consumo. Para entrenamientos al aire libre puede registrar hasta 45 horas en su modo de mayor duración.

El GT 7 Pro lleva esa cifra mucho más lejos. Huawei promete 21 días de uso ligero y 12 días de uso típico.

Incluso para carreras por senderos, la compañía anuncia hasta 51 horas de autonomía.

Los dos relojes también están preparados para actividades exigentes. El Huawei ofrece resistencia de 5 ATM e IP69 y permite realizar buceo libre hasta 40 metros.

En posicionamiento, el GT 7 Pro utiliza GNSS de doble banda y el sistema HUAWEI Sunflower. Apple, por su parte, presenta el Ultra 4 como su reloj deportivo con el GPS más preciso hasta ahora.

La diferencia también aparece en el precio. En Colombia, Huawei publica el GT 7 Pro desde $1.399.900.

Por eso, la comparación no termina simplemente en cuál tiene más funciones.

El Ultra 4 busca convertirse en un dispositivo capaz de interpretar el estado del usuario y darle información para decidir cómo afrontar el día. El GT 7 Pro apuesta por acompañar durante más tiempo actividades deportivas y de aventura sin depender constantemente del cargador.

Son dos respuestas distintas para una misma evolución del mercado: relojes que dejaron de limitarse a contar pasos y mostrar notificaciones para convertirse en herramientas cada vez más presentes en la rutina diaria.