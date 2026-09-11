Huawei crece en relojes inteligentes y alcanza 22 % del mercado mundial en 2026

El mercado mundial de relojes inteligentes perdió ritmo en el segundo trimestre de 2026, pero una marca consiguió avanzar mientras el resto del sector enfrentaba una menor demanda. Huawei alcanzó una participación récord del 22 % en los envíos globales, según Counterpoint Research, en un periodo en el que las entregas totales cayeron 4 % interanual.

El resultado cambia la lectura habitual del mercado. No es que los consumidores hayan dejado de comprar relojes inteligentes, sino que están tardando más en reemplazarlos. Counterpoint atribuye parte de la contracción a los ciclos de renovación más largos, especialmente entre los compradores de modelos de gama alta.

También pesa el retroceso de los relojes inteligentes básicos. Sus capacidades más limitadas de monitorización estarían reduciendo el incentivo para sustituirlos por otro dispositivo similar. En la gama alta ocurre algo diferente: algunos usuarios están esperando nuevos lanzamientos antes de realizar una compra.

En medio de esa pausa, Huawei consiguió aumentar su peso dentro del mercado. China aportó cerca del 80 % de sus envíos mundiales, una concentración que explica buena parte de su crecimiento, pero que también muestra dónde está encontrando la compañía mayor tracción.

Huawei crece mientras China gana peso

China alcanzó en el segundo trimestre una participación récord del 38 % en los envíos mundiales de relojes inteligentes, después de registrar un crecimiento interanual del 7 %. La preferencia por fabricantes locales, entre ellos Huawei e Imoo, favoreció a las compañías con una posición fuerte en ese mercado.

Los subsidios destinados a impulsar la compra de productos electrónicos también ayudaron a estimular la demanda. Sin embargo, Apple fue la marca que registró el crecimiento más rápido entre las cinco principales compañías en China durante el trimestre, una señal de recuperación después de la caída registrada en el mismo periodo de 2025.

A escala global, Apple también destacó por su crecimiento interanual. La renovación de su catálogo a finales de 2025 sigue teniendo efecto: el Apple Watch Series 11 y el Watch SE 3 concentraron conjuntamente más del 80 % de los envíos de la compañía durante el segundo trimestre.

La diferencia entre ambas marcas resulta significativa. Huawei lideró por participación, mientras Apple fue la de mayor crecimiento interanual entre las cinco principales, según el análisis citado por Counterpoint.

El mercado, entretanto, enfrenta una recuperación lenta. La firma estima que los envíos mundiales crecerán apenas 1 % durante todo 2026 y proyecta una tasa de crecimiento anual compuesto del 3 % hasta 2030.

La próxima disputa dependerá de cuánto valor encuentren los usuarios en las nuevas funciones. La inteligencia artificial ejecutada en el dispositivo, el seguimiento de la presión arterial y los avances hacia una monitorización no invasiva de la glucosa aparecen como posibles razones para volver a comprar un reloj inteligente.