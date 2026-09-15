Apple Watch Series 12 vs Ultra 4: ¿vale pagar US$400 más?

Una diferencia de US$400 separa los precios de lanzamiento en Estados Unidos de los dos relojes más avanzados de Apple de esta generación. El Apple Watch Series 12 vs Ultra 4 enfrenta un modelo que comienza en US$399 con otro de US$799. Ambos comparten el chip S11 y buena parte de las funciones de salud. Batería, resistencia, GPS y herramientas deportivas marcan la distancia entre ambos.

El Ultra 4 no es simplemente una versión más potente del Series 12. Su caja de titanio de 49 mm y varias de sus funciones están pensadas para deportes y actividades al aire libre. El Series 12 permite elegir entre 42 y 46 mm, además de cajas de aluminio, titanio o cerámica. La elección depende de cuáles de esas características realmente se necesitan.

La batería abre la mayor distancia entre los dos relojes

El Series 12 alcanza hasta 24 horas de uso normal y 38 horas con el modo Ahorrar Batería. El Ultra 4 sube a 50 y 84 horas, respectivamente. Son 26 horas adicionales en el primer escenario y 46 en el segundo, una ventaja importante para viajes, jornadas largas o situaciones en las que no hay un cargador disponible.

Durante un entrenamiento al aire libre, el Series 12 ofrece hasta 10 horas, frente a las 18 horas del Ultra 4. Este último puede extender el registro hasta 25 horas con Entrenamiento Prolongado y hasta 45 horas con Entrenamiento Prolongado Máximo. Son cifras dirigidas principalmente a senderismo, carreras de larga distancia y disciplinas que requieren registrar ubicación durante muchas horas.

Al conectarlos al cargador, el Series 12 necesita aproximadamente 30 minutos para alcanzar el 80 %, mientras que el Ultra 4 requiere unos 45 minutos. Una carga de 15 minutos proporciona hasta 12 horas de uso normal en el primero y hasta 18 horas en el segundo.

Apple Watch Series 12 vs Ultra 4 se acercan mucho en salud

Pagar US$799 no da acceso a un sistema de salud completamente distinto. Los dos incorporan sensor eléctrico de frecuencia cardiaca de tercera generación, sensor óptico de frecuencia cardiaca siempre activo, sensor de oxígeno en sangre y sensor de temperatura. También incluyen brújula, altímetro siempre activo, acelerómetro de alta fuerza g y giroscopio de alto rango dinámico.

ECG, oxígeno en sangre, avisos de frecuencia cardiaca alta y baja, notificaciones de ritmo irregular, puntuación de sueño y alertas de apnea del sueño están disponibles en ambos. La app Disposición y las mediciones de variabilidad de la frecuencia cardiaca también forman parte de los dos relojes. Si estas herramientas son la prioridad, el Series 12 conserva buena parte de lo que ofrece el Ultra 4.

El rendimiento tampoco separa a los dos modelos. Comparten el chip S11 con procesador de doble núcleo de 64 bits, Neural Engine de cuatro núcleos y 64 GB de almacenamiento. Los US$400 extra no están destinados a obtener mayor capacidad de procesamiento, sino a otras características relacionadas principalmente con autonomía, navegación y resistencia.

Más brillo en el Ultra 4 implica llevar una caja de 49 mm

El Ultra 4 utiliza titanio grado 5, mide 49 mm y pesa 63 gramos en el acabado natural. Su pantalla Retina OLED LTPO3 siempre activa alcanza 3.000 nits de brillo máximo, tiene cristal de zafiro y ofrece un área de visualización de 1.245 mm².

Las opciones del Series 12 son más variadas. Puede elegirse con cajas de 42 o 46 mm y en aluminio, titanio o cerámica. La versión de aluminio de 46 mm con GPS pesa 39,5 gramos y la de 42 mm, 32,2 gramos. El peso aumenta al escoger otros materiales.

La pantalla Retina OLED LTPO3 del Series 12 también permanece siempre activa, pero llega a 2.000 nits. Las cajas de aluminio utilizan Ceramic Shield 2, mientras que las de titanio y cerámica incorporan cristal frontal de zafiro. El Ultra 4 ofrece 1.000 nits más de brillo, a cambio de un formato considerablemente más pesado que las versiones de aluminio del Series 12.

Los US$400 cobran sentido cuando el reloj sale de la rutina

Con resistencia al agua de 100 metros, el Ultra 4 está diseñado para natación, snorkel, buceo y deportes acuáticos de alta velocidad. Admite buceo recreativo hasta 40 metros, tiene certificación IP6X contra el polvo y ha sido sometido a diferentes pruebas contempladas en el estándar MIL-STD 810H.

Entre sus herramientas específicas aparecen el profundímetro, sensor de temperatura del agua, sirena y botón de Acción personalizable. También incorpora GPS de precisión y doble frecuencia compatible con GPS, Galileo, QZSS y BeiDou. Esta tecnología cobra especial importancia cuando el recorrido y la ubicación forman parte del entrenamiento.

El Series 12 resiste el agua hasta 50 metros y está diseñado para nadar. Su profundímetro funciona hasta seis metros y cuenta con sensor de temperatura del agua. Para determinar la ubicación utiliza GPS de precisión L1 compatible con GPS, GLONASS, Galileo, QZSS y BeiDou, sin la doble frecuencia disponible en el Ultra 4.

¿Cuál comprar?

En el Apple Watch Series 12 vs Ultra 4, pagar US$400 más no significa obtener un procesador superior ni las principales funciones de salud. El Series 12 comparte el S11 y su sistema de sensores con el Ultra 4, además de cubrir seguimiento del sueño, actividad física y numerosos entrenamientos.

Las razones para escoger el Ultra 4 aparecen en otro terreno. Sus US$799 incluyen hasta 50 horas de batería, GPS de doble frecuencia, resistencia al agua de 100 metros, buceo recreativo hasta 40 metros, sirena y herramientas para jornadas deportivas extensas. Quien aproveche esas capacidades encontrará diferencias concretas frente al Series 12.

Por US$399, el Series 12 cubre salud, ejercicio habitual, notificaciones y seguimiento del sueño sin obligar a llevar una caja de 49 mm. Sus tamaños de 42 y 46 mm también permiten optar por un reloj bastante más ligero, especialmente en las versiones de aluminio.

El Apple Watch Series 12 vs Ultra 4 deja así una decisión bastante definida. El Ultra 4 tiene sentido para quien necesita su autonomía, GPS avanzado y mayor resistencia con frecuencia. Para el resto, el Series 12 conserva el mismo chip, buena parte de las funciones de salud y cuesta US$400 menos.

Imagen: Apple / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)