MINI cambia de look: así es la edición de Paul Smith que llega a Colombia y este es su precio

Hay un MINI que no quiere pasar desapercibido. La nueva edición Paul Smith, que acaba de llegar a Colombia, mezcla tres colores de carrocería con techo y espejos en Verde Nottingham y detalles diseñados para que el trabajo del creador británico también se note cuando se está al volante.

La edición limitada fue presentada durante el Rally 67 años de MINI, encuentro que reunió en Colombia a propietarios de la marca. Pero el verdadero protagonista de la jornada fue este modelo, nacido de la colaboración entre MINI y Paul Smith, diseñador reconocido por sus propuestas llenas de color.

El resultado se aleja de una personalización basada únicamente en cambiar pintura o accesorios. En el interior, por ejemplo, aparecen franjas de colores en el volante, tejido de punto en el tablero y las puertas, además de la frase “Everyday is a new beginning” en los umbrales.

Incluso la interfaz del vehículo recibió un tratamiento particular. La Unidad de Interacción MINI de 9,4 pulgadas OLED incorpora fondos de pantalla exclusivos creados por Paul Smith para el modo de conducción Personal.

Un MINI especial con dos formas de moverse

La edición llega al mercado colombiano con dos alternativas bastante diferentes.

El MINI Cabrio Cooper S utiliza un motor de gasolina 2.0 litros TwinPower Turbo que entrega 204 hp y está asociado con una transmisión automática Steptronic de siete velocidades y doble embrague.

Para quienes prefieren prescindir del motor de combustión está el MINI BEV SE. Es 100 % eléctrico, desarrolla 218 hp y 330 Nm de torque, y ofrece hasta 400 kilómetros de autonomía bajo el ciclo WLTP. La batería puede pasar del 10 % al 80 % en 43 minutos.

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Los compradores pueden elegir entre Inspired White, Statement Grey y Midnight Black, siempre acompañados por el techo y los espejos laterales en Verde Nottingham.

La propuesta también conserva el respaldo habitual de la marca. Las dos versiones tienen tres años de garantía sin límite de kilometraje y cinco años o 50.000 kilómetros de mantenimiento básico mediante MINI Service Inclusive.

En Colombia, la edición Paul Smith parte de $179.900.000 para el nuevo MINI Cooper SE Paul Smith 2027, la versión 100 % eléctrica. La marca también comercializa el MINI Cooper Cabrio S Paul Smith 2027, con motor de gasolina de 204 hp, aunque al momento de esta consulta MINI Colombia no muestra un precio de entrada para esta variante en su página oficial.