Usuarios de televisores TCL tendrán Xbox Cloud Gaming: podrás jugar sin comprar una consola

Jugar títulos de Xbox directamente en tu televisor sin tener que comprar una consola. Esa es la opción que TCL y Microsoft están llevando a algunos televisores inteligentes de la marca gracias a la integración de Xbox Cloud Gaming.

La alianza entre ambas compañías permitirá que determinados modelos de televisores TCL accedan al servicio de juego en la nube de Xbox mediante una actualización de software. Si tienes un TV compatible, podrás jugar por streaming sin necesidad de conectar una Xbox.

De esta manera, los usuarios de la marca tendrán acceso a juegos de Xbox sin contar con la consola. Solo necesitarán un televisor compatible, un control, una suscripción a Game Pass que incluya juego en la nube y, por supuesto, una conexión a internet estable, un elemento clave en cualquier experiencia de gaming basada en streaming.

¿Cómo funcionará Xbox Cloud Gaming en un televisor TCL?

La experiencia estará integrada directamente en los televisores TCL compatibles. Una vez que la actualización esté disponible, el usuario podrá iniciar sesión con su cuenta de Xbox, seleccionar uno de los juegos disponibles y comenzar a jugar desde el propio televisor.

Esto significa que no será necesario instalar una consola debajo del TV ni utilizar otro dispositivo para ejecutar los juegos. El procesamiento se realiza en la nube, mientras que el televisor se encarga de mostrar la imagen y recibir las acciones del control.

Es una diferencia importante frente a la forma tradicional de jugar en consola. En lugar de comprar una Xbox y los juegos por separado, el juego en la nube permite acceder a títulos compatibles como parte del ecosistema de Game Pass, siempre que estén disponibles para streaming.

Eso sí, la calidad de la experiencia dependerá en buena medida de la conexión a internet. Una conexión lenta o inestable puede provocar retrasos en los controles, pérdida de calidad de imagen o interrupciones durante una partida.

El televisor ahora es más que una pantalla

TCL también quiere aprovechar las características de sus televisores para ofrecer una experiencia de juego que no se sienta como una función secundaria.

Los modelos compatibles cuentan, dependiendo de la gama, con características como resolución 4K, altas tasas de refresco, procesamiento de movimiento y tecnologías destinadas a reducir la latencia. Estas especificaciones pueden ser especialmente útiles en juegos donde la rapidez de respuesta es importante.

Sin embargo, no todos los televisores TCL tendrán necesariamente acceso a Xbox Cloud Gaming. La compañía señaló que el soporte llegará a modelos seleccionados y se desplegará por fases, por lo que será necesario esperar a que confirme qué equipos recibirán la actualización en cada mercado.

Además, las características concretas pueden variar entre modelos, por lo que la experiencia final dependerá del televisor, el juego, la conexión y la configuración utilizada.

¿Qué necesitas para jugar?

La propuesta resulta interesante precisamente porque reduce la cantidad de hardware necesario. Para utilizar Xbox Cloud Gaming desde un TV TCL compatible necesitarás:

Un televisor compatible con la actualización.

Un control compatible.

Una suscripción a Game Pass que permita utilizar el juego en la nube.

Una conexión a internet estable.

La gran diferencia es que no necesitas comprar una Xbox. Para alguien que juega de manera ocasional, esto puede ser suficiente para acceder a determinados títulos sin hacer la inversión que supone una consola dedicada.

Xbox quiere estar donde ya juegas

La alianza forma parte de una estrategia más amplia de Microsoft para llevar Xbox más allá de sus propias consolas. El juego en la nube permite que el ecosistema de la compañía llegue a otros dispositivos, mientras que fabricantes como TCL pueden convertir sus televisores inteligentes en centros de entretenimiento más completos.

También puede resultar interesante para quienes no juegan con suficiente frecuencia como para justificar la compra de una Xbox, pero quieren tener acceso ocasional a juegos de consola desde la pantalla grande de casa.

La función llegará progresivamente a determinados televisores TCL y la compañía todavía debe confirmar el listado completo de modelos compatibles en cada mercado. Por eso, si tienes un TV de la marca, lo más importante será comprobar si tu modelo está incluido cuando comience el despliegue.

En cualquier caso, la alianza muestra hacia dónde se dirige el gaming: cada vez hace menos falta tener una consola dedicada para jugar. Con un televisor compatible, un control y una buena conexión, la pantalla más grande de la casa también puede convertirse en una puerta de entrada al ecosistema Xbox.

Artículo coescrito con Juan Pablo Aguirre Osorio

Imagen: TCL