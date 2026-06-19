El remake de ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’ que entusiasma a los fans de Nintendo

Tras meses de rumores, Nintendo finalmente confirmó la noticia que millones de jugadores esperaban: el remake de Zelda: Ocarina of Time es una realidad. Durante su más reciente transmisión del Nintendo Direct, la compañía japonesa anunció que este clásico regresará con una versión exclusiva para la nueva consola Nintendo Switch 2. El tan esperado título estará disponible antes de que termine el año 2026, convirtiéndose en uno de los lanzamientos más esperados de la industria de los videojuegos.

Todo lo que se sabe del remake de Zelda: Ocarina of Time para Switch 2

Aunque el primer tráiler de presentación fue deliberadamente breve, mostrando apenas un tapiz y a Link durmiendo, dejó pistas muy claras sobre su nueva dirección artística. Nintendo apostará por un estilo visual mucho más cercano al realismo, alejándose de la estética cel-shading que ha caracterizado a sus últimas entregas.

Si bien no se mostró gameplay ni se ha confirmado qué estudio está a cargo, muchos seguidores especulan que Monolith podría estar involucrado tras su excelente trabajo en Tears of the Kingdom.

¿Por qué este nuevo remake de Zelda emociona tanto a los fans en su 40 aniversario?

Este gran anuncio coincide con una fecha histórica, ya que la franquicia cumplió 40 años en febrero. Nintendo celebrará este aniversario por todo lo alto, lanzando el juego en diciembre de 2026 y estrenando una esperada película en mayo de 2027.

El título original, lanzado en 1998 para Nintendo 64, sentó las bases del diseño de mundo abierto en 3D. Aunque ya tuvo una exitosa remasterización para 3DS en 2011, esta versión promete ser el salto definitivo gracias al potente hardware de la Switch 2.

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Para la industria de los videojuegos, este lanzamiento anticipa uno de los cierres de año más competitivos de la historia. Este lanzamiento coincidirá con la llegada de GTA VI en noviembre por parte de Rockstar Games, quienes anunciaron sus reservas para el 25 de junio. Este choque obligará a ambas compañías a dominar la temporada de navidad.

Además de esta revelación, el reciente Nintendo Direct estuvo lleno de otras grandes sorpresas para los fanáticos. La compañía anunció la llegada de títulos muy esperados como Kingdom Hearts 4, Final Fantasy Resonance y un nuevo proyecto llamado Xenoblade Genesis. Por si fuera poco, se confirmó que los jugadores ya pueden disfrutar de una demo del remake de Star Fox en Switch 2, cuyo juego completo saldrá el 25 de junio de 2026.

Imagen: Nintendo Direct