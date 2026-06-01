Call of Duty vuelve a apostar por sus raíces. Activision confirmó oficialmente Call of Duty: Modern Warfare 4, una nueva entrega que abandona las propuestas futuristas recientes para regresar a los conflictos contemporáneos, recuperar personajes clásicos y responder a varias de las peticiones que la comunidad lleva años haciendo.

El anuncio llegó acompañado de un tráiler centrado en Corea del Sur, país que servirá como uno de los principales escenarios de la campaña. El juego estará disponible el 23 de octubre para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC y, por primera vez para esta línea principal de la franquicia, también llegará a Nintendo Switch 2.

La nueva entrega funciona además como una continuación directa del universo reiniciado en 2019. Infinity Ward retoma la historia del Capitán Price después de los acontecimientos de Modern Warfare III y promete una narrativa más enfocada en conflictos militares actuales y operaciones tácticas.

Corea, nuevas mecánicas y una experiencia más realista

Uno de los cambios más visibles está en la ambientación. El primer adelanto mostró ciudades, entornos urbanos y operaciones militares relacionadas con Corea del Sur, aunque el estudio anticipa que la historia recorrerá otras regiones del mundo.

En jugabilidad, Infinity Ward asegura que realizó cambios importantes en el manejo de armas y movimiento. Según el estudio, Modern Warfare 4 incorpora nuevas tecnologías enfocadas en mejorar la precisión, el sonido, la percepción del entorno y la respuesta física de cada arma.

La intención parece clara: construir una experiencia más cercana al combate moderno y menos orientada a gadgets futuristas o movimientos exagerados.

El sistema de movilidad también fue refinado para ofrecer desplazamientos rápidos, pero manteniendo una sensación más táctica. Para muchos jugadores, este equilibrio será determinante después de las críticas que recibieron algunas entregas recientes.

Lo que cambia en el multijugador y cuándo podrás jugarlo

Gran parte de las novedades apuntan directamente a funciones que la comunidad llevaba años pidiendo de vuelta. El multijugador incluirá votación de mapas, puntos rojos en el minimapa, sistema clásico de prestigios y el regreso de la ventaja Ninja.

También estarán disponibles 12 mapas 6v6 desde el lanzamiento, además del regreso del modo Tiroteo y una modalidad de gran escala llamada Gran Guerra.

Otro elemento confirmado es el retorno de DMZ, aunque Infinity Ward todavía no reveló detalles sobre su funcionamiento o cambios frente a versiones anteriores.

Modern Warfare 4 enfrentará además uno de los calendarios más competitivos de los últimos años para la industria de videojuegos, con lanzamientos de gran peso previstos para finales de 2026.

Por ahora, la apuesta parece centrarse en algo más simple: recuperar la identidad clásica de Modern Warfare y convencer a jugadores que esperaban un regreso a la guerra moderna tradicional.