¿Un insulto a los videojuegos? Lo que debes saber sobre la polémica de Nvidia y su tecnología DLSS 5

Nvidia se encuentra en medio de una tormenta de opiniones y controversias después de presentar su nueva tecnología DLSS 5. En el papel, el nuevo producto de la compañía prometía a los fans de los videojuegos gráficos hiperrealistas utilizando IA; sin embargo, la respuesta de desarrolladores y jugadores es que la empresa está intentando venderles IA Slop.

¿Qué es DLSS 5?

De manera sencilla, se trata de una herramienta que utiliza inteligencia artificial generativa para mejorar la apariencia de personajes y entornos. A través de un comunicado, la compañía presentó su producto junto con una demostración utilizando ‘Resident Evil Requiem’, ‘Hogwarts Legacy‘ y otros títulos como ejemplo del potencial de esta tecnología.

El principal cambio es claro: la herramienta optimiza el uso de luces y sombras para entregar rasgos más realistas a los rostros. En algunos casos, incluso añadía ciertas imperfecciones o modificaba el estilo visual original.

¿Por qué DLSS 5 está generando tantas críticas?

La principal crítica radica en que la IA no posee una intención artística. Al procesar una imagen, el sistema sobrescribe el trabajo de los diseñadores basándose en datos de entrenamiento, lo que puede resultar en una pérdida de identidad visual. En juegos donde cada arruga o cicatriz cuenta una historia, un filtro que embellece automáticamente el rostro de los personajes rompe la conexión emocional con el jugador.

Nvidia asegura que el modelo está entrenado para comprender la semántica compleja de una escena, desde el cabello hasta la piel translúcida. No obstante, estudios como Bethesda ya han tenido que salir al paso tras las quejas de los fans, asegurando que el uso de estas herramientas será opcional y estará bajo el control de los artistas técnicos. Esto busca evitar el aspecto de “rostro suavizado” que se ha visto en las primeras demostraciones, especialmente después de que varios personajes aparecieran con facciones genéricas en su RPG espacial.

El futuro de los videojuegos según Nvidia

Siendo una de las compañías que más provecho ha sacado del auge de la inteligencia artificial, sorprende poco que Nvidia esté tan comprometida en vender herramientas de este tipo a los estudios de desarrollo. De hecho, esta no es la primera vez que la empresa está en el ojo del huracán por una demo que promete un futuro donde el RPG de moda esté plagado de IA.

Por ejemplo, desde hace años la compañía trabaja en una herramienta para diseñar diálogos de NPC con IA en tiempo real. La idea es que, en vez de respuestas preprogramadas, el personaje que atiende la taberna en tu juego de vaqueros pueda interactuar contigo dependiendo del contexto de la conversación.

Pero la diferencia fundamental con el DLSS 5 es que esta nueva tecnología no solo implementa IA, sino que está alterando la esencia y el concepto creativo de los títulos. El problema para muchos jugadores es que, en la búsqueda del hiperrealismo, la IA de Nvidia parece corregir elementos que forman parte de la identidad misma del juego.

Imágenes: Nvidia