Pickmon: El nuevo clon de Pokémon en Steam que pide a gritos una demanda de Nintendo

Deténganme si ya han escuchado esta historia antes: un juego está a punto de llegar a Steam que parece haber confundido la inspiración con el plagio y está pidiendo a gritos una demanda de Nintendo por copiar a Pokémon. Estamos hablando de Pickmon, el nuevo juego clon que pronto llegará a Steam y tiene a todo Internet conversando sobre él.

¿De qué trata Pickmon?

El título es básicamente Palworld sin armas, lo que también se podría traducir en una copia de Pokémon sin el encanto o los derechos legales. Se trata de un RPG en el que puedes invocar y combatir contra criaturas; la principal diferencia frente a otras franquicias es que aquí utilizas cartas en lugar de cápsulas o esferas. El juego también cuenta con una mecánica para que construyas y mantengas una base que genere recursos de manera pasiva.

El verdadero problema radica en el diseño de las criaturas que, de manera directa, parece ser el resultado de pasar diseños de Pokémon por ChatGPT y pedir que los modifiquen un poco. A estas alturas, la copia ni siquiera es sutil: en una de las imágenes del juego vemos a una criatura que tiene la misma paleta de colores de Charizard, los dos cuernos en la cabeza e incluso la llama al final de la cola. De hecho, el juego es tan descarado que hasta el nombre utiliza la estructura de combinar dos palabras con la terminación ‘mon’.

Pero Pokémon no es el único videojuego de Nintendo que Pickmon ha decidido plagiar. El tráiler inicia con una secuencia bastante similar a la de Breath of the Wild, además de mostrar modelos de personajes entrenadores que son casi idénticos a Link.

Pickmon seguramente tiene una demanda en camino

Lo más sorpresivo a estas alturas no es el nivel de descaro de Pickmon al plagiar elementos de Pokémon, sino que alguien tenga las agallas de hacerlo. Palworld fue el primer juego importante en atreverse y, durante mucho tiempo, se pensó que estaba blindado contra cualquier pleito legal dada su enorme popularidad.

Sin embargo, cuando los abogados de Nintendo actuaron, esa idea se derrumbó. La compañía tuvo éxito forzando a Palworld a cambiar muchas de sus mecánicas clave. Es también la razón por la que asumimos que Pickmon optó por un sistema de cartas; después de lo ocurrido con Palworld, la empresa japonesa presentó una patente para registrar la captura y lucha con criaturas utilizando cápsulas.

Así que la única razón lógica para realizar un plagio tan descarado es que Palworld también comprobó que es una manera efectiva de llamar la atención y promocionar un videojuego. La verdadera pregunta es si los usuarios están dispuestos a darle una oportunidad a otro clon, especialmente a uno que ni siquiera intenta diferenciarse a través de un estilo de juego especial o una mecánica innovadora.

Imágenes: Captura de pantalla.