Xbox Game Pass suma EA Sports FC 26 y estos nuevos juegos

Xbox reveló la próxima tanda de juegos que se incorporarán a Game Pass durante las últimas semanas de junio y los primeros días de julio. La lista incluye algunos de los títulos más esperados del año, encabezados por EA Sports FC 26, además de nuevas propuestas de acción, aventura y multijugador que estarán disponibles para consola, PC y juego en la nube.

El anuncio llega pocos días después del Xbox Games Showcase, evento en el que Microsoft presentó decenas de novedades para su ecosistema. Ahora, la compañía confirmó cuáles serán los próximos títulos que podrán descargar o jugar los suscriptores de Game Pass.

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Entre las incorporaciones más llamativas aparece Call of Duty: Vanguard, que estará disponible desde el 17 de junio. El juego incluye campaña, modos multijugador y la experiencia Zombies desarrollada por Treyarch, ampliando así la presencia de la franquicia dentro del catálogo del servicio.

Sin embargo, el gran protagonista de esta actualización es EA Sports FC 26. El simulador de fútbol llegará el 18 de junio a través de EA Play para los miembros de Game Pass Ultimate y PC Game Pass. Además del acceso al juego, los usuarios podrán reclamar recompensas adicionales durante un tiempo limitado y obtener descuentos en contenidos digitales de Electronic Arts.

Los juegos que llegarán a Xbox Game Pass en las próximas semanas

La lista de lanzamientos no termina allí. El 25 de junio se sumará Abyssus, un shooter en primera persona con mecánicas roguelite ambientado en ruinas submarinas. Su propuesta cooperativa permitirá partidas de hasta cuatro jugadores.

El 30 de junio llegará RV There Yet?, una aventura cooperativa de supervivencia que mezcla humor y caos mientras los jugadores intentan regresar a casa atravesando zonas rurales llenas de peligros inesperados.

Para julio también hay novedades destacadas. El 2 de julio aterrizará Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, una reedición modernizada de dos de los títulos más populares de la saga de skate. La nueva versión incluirá más personajes, parques renovados y contenido adicional.

La lista continúa el 6 de julio con Winds of Arcana: Ruination, un metroidvania de acción en 2.5D que combina exploración, magia y una historia centrada en un mundo fragmentado lleno de misterios.

También habrá actualizaciones, recompensas y despedidas

Además de los nuevos juegos, Xbox anunció contenido adicional para varios títulos ya disponibles en el servicio. Entre ellos destacan las novedades de Call of Duty: Black Ops 7 Temporada 04 y la Temporada 20 de Sea of Thieves, que añadirá herramientas para personalizar partidas y modificar reglas dentro del juego.

Los suscriptores también podrán reclamar beneficios especiales en títulos como Goals, Where Winds Meet y World of Tanks: Modern Armor, con monedas virtuales, potenciadores y otros objetos exclusivos.

Pero no todo son incorporaciones. Microsoft confirmó que varios juegos abandonarán la biblioteca el próximo 30 de junio. Entre ellos figuran Rise of Tomb Raider, Tomb Raider, Slay the Spire, Unpacking y Payday 2.

Para quienes tienen una suscripción activa, las próximas semanas representan una de las actualizaciones más variadas del año. Desde fútbol y acción militar hasta aventuras cooperativas y clásicos renovados, Xbox Game Pass sigue ampliando un catálogo que busca mantener ocupados a jugadores de todos los gustos durante el inicio del verano de 2026.