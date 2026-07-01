Xbox estrena más de 20 juegos esta semana: lista completa y fechas

Los jugadores de Xbox tendrán una semana cargada de novedades. Entre el 29 de junio y el 3 de julio llegarán más de veinte títulos para Xbox Series X|S, Xbox One y PC, con propuestas que van desde aventuras cooperativas y juegos de estrategia hasta shooters, RPG y experiencias de rompecabezas. Además, varios de estos lanzamientos estarán disponibles con ventajas para los suscriptores de Game Pass.

La programación incluye producciones independientes y franquicias reconocidas. Uno de los estrenos más llamativos es EA SPORTS College Football 27, que ofrecerá acceso anticipado para quienes cuenten con las membresías EA Play, Game Pass Ultimate o MVP+, una semana antes de su lanzamiento oficial.

También aparece Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains, una versión del clásico juego de mesa que incorpora personajes, habilidades y escenarios inspirados en la saga galáctica.

Los lanzamientos más destacados de Xbox esta semana

El calendario comienza el 29 de junio con Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains. Un día después debutan varios títulos, entre ellos RV There Yet?, una aventura cooperativa basada en conducir una casa rodante mientras se superan obstáculos; Deathbulge: Battle of the Bands, un RPG con humor; Momento, centrado en la decoración y la toma de decisiones; Murky Divers, que apuesta por el juego cooperativo bajo el agua, y Bunny Pit Stop: Vegas Rush, un rompecabezas de lógica.

El 1 de julio será el turno de Clarity: The Seven Demons of Vanguardia, un juego de acción y plataformas; Mayor May Knott, que mezcla exploración y restauración de un pueblo embrujado, y Tallowmere, un roguelike de mazmorras con niveles generados de forma procedural.

Para el 2 de julio destacan HYPERWIRED, un shooter roguelike de ritmo acelerado, junto con el acceso anticipado de EA SPORTS College Football 27.

Más opciones para todos los gustos

La jornada del 3 de julio será la más activa, con lanzamientos como Bone Marrow 2, In Fair Spirits, Scholar Adventure: Mystery of Silence, Swamp TD 2, Tanky Tanks – Reloaded, The Legend of Fireball, Zaxoid e Independence Day Festive Finds, entre otros. La variedad incluye novelas visuales, juegos de estrategia, aventuras gráficas, shooters y títulos de observación.

Varios de estos videojuegos llegan optimizados para Xbox Series X|S, mientras que otros ofrecen funciones como Smart Delivery, Xbox Play Anywhere o compatibilidad con Game Pass, lo que facilita jugar desde diferentes dispositivos sin perder el progreso.

Con esta nueva tanda de estrenos, Xbox amplía su catálogo con opciones para quienes prefieren jugar en solitario, compartir partidas cooperativas o probar experiencias competitivas. La diversidad de géneros convierte esta semana en una de las más movidas del calendario reciente para la plataforma, ofreciendo alternativas tanto para suscriptores de Game Pass como para quienes buscan nuevos títulos para sumar a su biblioteca.