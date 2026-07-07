Steam Summer Sale y GeForce NOW: conoce los 12 juegos que llegarán durante julio

GeForce NOW arrancó julio con una nueva selección de juegos que amplía su catálogo en la nube. Durante el mes, el servicio de NVIDIA incorporará 12 títulos, varios de ellos disponibles desde su fecha de lanzamiento en plataformas como Steam, Ubisoft Connect y Xbox, lo que permitirá a los usuarios acceder a ellos desde distintos dispositivos compatibles sin necesidad de contar con un computador de alto rendimiento.

La primera incorporación de julio es Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains, un título que combina la clásica mecánica del juego de mesa con personajes del universo de Star Wars. Disponible desde el 30 de junio en Steam y Ubisoft, el juego propone enfrentamientos entre los héroes del lado luminoso y los villanos del lado oscuro.

A esta novedad se suma Meccha Chameleon, que también ya puede jugarse a través de Steam mediante GeForce NOW.

Durante las siguientes semanas continuarán llegando nuevos lanzamientos. Entre los más esperados aparece Assassin’s Creed Black Flag Resynced, que estará disponible desde el 9 de julio en Steam y Ubisoft Connect.

La lista también incluye Denshattack!, previsto para el 15 de julio en Steam y Xbox, con disponibilidad para los suscriptores de Game Pass. Ese mismo día llegará The Mound: Omen of Cthulhu, mientras que el 16 de julio será el turno de Heave Ho 2.

Más estrenos para cerrar el mes

La segunda mitad de julio mantendrá el ritmo de actualizaciones. El 17 de julio se incorporará Fogpiercer, disponible en Steam, Xbox y Game Pass. Tres días después llegará ZeroSpace a Steam.

El 21 de julio se sumará The Planet Crafter, que estará disponible a través de Xbox y Game Pass. Posteriormente, el 23 de julio será el lanzamiento de Carnival Hunt en Steam.

Los últimos días del mes también traerán novedades. El 30 de julio se estrenará The Ranchers en Steam y, un día después, Corsair Cove llegará tanto a Steam como a Xbox, con acceso para quienes cuenten con Game Pass.

Estas incorporaciones coinciden con el Steam Summer Sale, una de las campañas de descuentos más importantes de la plataforma. Para quienes adquieran alguno de estos juegos durante la promoción, GeForce NOW ofrece la posibilidad de ejecutarlos mediante streaming, siempre que el título forme parte del catálogo compatible y el usuario lo tenga asociado a su cuenta de la tienda correspondiente.

Con esta actualización, el servicio continúa ampliando las opciones para los jugadores que buscan disfrutar de los últimos lanzamientos desde PC, Mac, dispositivos móviles, televisores inteligentes o navegadores compatibles.