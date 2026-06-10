Xbox vuelve a tener juegos que no podrás jugar en otras consolas ¿Cuáles?

Entre nuevos avances de Gears of War, Fable, Halo y más de una veintena de anuncios, el Xbox Games Showcase 2026 dejó una noticia que podría tener implicaciones más amplias para la industria de los videojuegos. Microsoft confirmó que algunos de sus próximos títulos serán exclusivos para Xbox, una decisión que contrasta con la apertura multiplataforma que la compañía ha impulsado durante los últimos años.

La confirmación llegó junto con dos de los proyectos más esperados de la marca. Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution estarán disponibles únicamente en consolas Xbox. Según la compañía, no se trata de exclusividades temporales ni acuerdos limitados por tiempo.

La decisión resulta llamativa porque llega en un momento en el que Microsoft ha llevado varios de sus juegos a otras plataformas y ha insistido en que el futuro del negocio no depende exclusivamente del hardware. Por eso, el anuncio fue interpretado como una señal de que la empresa todavía considera importante ofrecer razones exclusivas para permanecer dentro del ecosistema Xbox.

Los grandes lanzamientos toman forma para 2026 y 2027

Más allá del debate sobre las exclusivas, el evento dejó fechas concretas para varias de las franquicias más importantes de Microsoft.

Gears of War: E-Day llegará el 6 de octubre de 2026 y mostró por primera vez escenas de juego centradas en el llamado Día de la Emergencia, el momento que marcó el inicio de la guerra contra la Horda Locust. La demostración también permitió ver nuevamente a Marcus Fenix y Dominic Santiago, dos de los personajes más emblemáticos de la saga.

Otro de los anuncios destacados fue Halo: Campaign Evolved, que estará disponible el 28 de julio. El juego incorporará nuevas misiones protagonizadas por Master Chief y el sargento Johnson, ampliando la historia de la franquicia.

Mientras tanto, Minecraft Dungeons II confirmó su estreno para septiembre de este año, mientras que Fable fijó su lanzamiento para febrero de 2027. El nuevo tráiler presentó a Isabel, un personaje interpretado por la actriz Hayley Atwell, conocida por su participación en producciones de Marvel.

La presentación también incluyó novedades sobre State of Decay 3, Senua, Spyro: A Realm Beyond y la nueva experiencia DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4.

Xbox aprovecha sus 25 años para mirar hacia sus orígenes

El Showcase también sirvió como celebración anticipada del aniversario número 25 de Xbox, que se cumplirá en 2026.

Para conmemorarlo, Microsoft presentó una edición especial de Xbox Series X inspirada en la consola original lanzada en 2001. El diseño incorpora acabados translúcidos y detalles visuales que recuerdan a la primera generación de la marca. La colección estará acompañada por un control inalámbrico con referencias a los colores y elementos clásicos de Xbox.

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Junto a los anuncios de sus estudios internos, la compañía mostró proyectos desarrollados por socios externos. Entre ellos destacaron Persona 6, Metro 2039, Wo Long 2, Crazy Taxi: World Tour, Castlevania: Belmont’s Curse y Resonance: A Plague Tale Legacy.

Aunque la cantidad de juegos fue suficiente para captar la atención de los jugadores, la presentación dejó una conclusión más amplia. Después de varios años apostando por ampliar su presencia más allá de la consola, Microsoft parece estar recuperando una idea que durante décadas definió la competencia entre fabricantes: que algunos videojuegos sigan siendo un motivo para elegir una plataforma sobre otra. Esa fue, posiblemente, la noticia más importante del Xbox Games Showcase 2026.