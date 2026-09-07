NVIDIA DLSS 5 llega a NBA 2K27 con gráficos generados por IA

NVIDIA ya puso en marcha DLSS 5, una tecnología que busca cambiar la forma en que los videojuegos generan imágenes en tiempo real. Su principal novedad es la llamada renderización neuronal guiada en 3D, capaz de utilizar inteligencia artificial para mejorar la iluminación, las sombras y la apariencia de materiales sin reemplazar la escena creada originalmente por los desarrolladores.

El primer juego en incorporar esta tecnología es NBA 2K27. DLSS 5 está disponible en computadores y portátiles equipados con GPU GeForce RTX Serie 50, además de los usuarios de GeForce NOW Ultimate que transmiten el juego desde equipos con GeForce RTX 5080 operados por NVIDIA en la nube.

La diferencia frente a generaciones anteriores de DLSS está en el papel que cumple la IA. Las versiones previas se concentraban principalmente en reconstruir imágenes, generar fotogramas adicionales o mejorar la iluminación mediante técnicas asociadas al trazado de rayos. DLSS 5 añade una capa destinada a producir detalles visuales que serían difíciles de representar con las limitaciones habituales de procesamiento y memoria de una GPU.

La tecnología busca mejorar los gráficos sin alterar el diseño original

DLSS 5 recibe como punto de partida el fotograma generado por el motor del juego, junto con información como geometría, texturas, iluminación y vectores de movimiento. A partir de esos datos, la IA interpreta objetos, materiales, relaciones espaciales y fuentes de luz para añadir efectos visuales más realistas.

Esto permite, por ejemplo, mejorar la forma en que la luz interactúa con la piel, el cabello o el follaje. NVIDIA también señala que el sistema puede generar sombras de contacto más definidas y una iluminación global más rica. El objetivo es que estas modificaciones permanezcan ligadas a la escena original y no produzcan cambios aleatorios entre fotogramas.

Para los desarrolladores hay controles adicionales. El SDK permite escoger distintos modelos y ajustar la intensidad de estructura y tono. También incorpora un sistema de enmascaramiento semántico que puede identificar objetos y aplicar las mejoras únicamente en determinadas partes de una escena.

En NBA 2K27, el resultado se aprecia especialmente en los modelos de jugadores. NVIDIA muestra mejoras en la iluminación de la piel, la transmisión de luz en el cabello y las sombras alrededor de elementos del rostro y la ropa, mientras conserva la geometría facial utilizada por el juego.

El rendimiento también forma parte de la propuesta. Con resolución 4K, configuración Ultra y trazado de rayos, NVIDIA reporta hasta 370 fotogramas por segundo en una GeForce RTX 5090 al utilizar el conjunto de tecnologías DLSS. A 1440p, la compañía registra hasta 590 FPS con esa misma GPU bajo las condiciones indicadas.

Para activar DLSS 5 en NBA 2K27, los jugadores deben instalar el controlador GeForce Game Ready 616.64 WHQL, entrar en la configuración de video y activar la opción de renderización neuronal DLSS. La función también puede encenderse o apagarse durante el juego mediante la tecla F9.

NVIDIA asegura que continuará optimizando el modelo y anticipa nuevas mejoras de rendimiento durante el otoño. La compañía también espera que más videojuegos integren DLSS 5 durante las próximas semanas y meses.