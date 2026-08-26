DLSS 4.5 llega a estos juegos: ¿qué cambia para los jugadores?

DLSS 4.5 empieza a ganar espacio entre los grandes lanzamientos de videojuegos para PC. Esta semana, Gears of War: E-Day abrió su beta multijugador, No More Room In Hell 2 salió del acceso anticipado y Hell Let Loose: Vietnam llegó con soporte para esta tecnología de NVIDIA.

Para el jugador, la novedad tiene una explicación sencilla. DLSS utiliza inteligencia artificial para ayudar a una tarjeta gráfica a generar una imagen de buena calidad sin tener que procesar cada cuadro de la forma tradicional. El objetivo es conseguir más fluidez sin sacrificar tanto detalle visual.

En Gears of War: E-Day, los jugadores ya pueden probar gratis la beta multijugador hasta el 17 de agosto. La prueba incorpora el nuevo modo Asedio Horda y una versión mejorada del enfrentamiento Versus 4v4.

En computadores con tarjetas GeForce RTX también es posible utilizar DLSS Super Resolution y NVIDIA Reflex. El juego completo llegará posteriormente con el conjunto de tecnologías DLSS 4.5.

Tres juegos que aprovechan las nuevas funciones

El caso de No More Room In Hell 2 es diferente. El juego de terror cooperativo dejó oficialmente el acceso anticipado con una actualización que suma el modo Supervivencia, un sexto mapa de objetivos y una modalidad para jugar en solitario.

La actualización también incorpora DLSS 4.5. En las tarjetas GeForce RTX Serie 50 se añade la Generación Dinámica de Fotogramas Múltiples, una función que busca aumentar todavía más la cantidad de imágenes que puede mostrar el juego por segundo.

Hell Let Loose: Vietnam también llegó esta semana con DLSS 4.5 Super Resolution. En este caso, la tecnología apunta a mejorar la calidad de imagen y mantener una mayor velocidad de fotogramas en equipos con GeForce RTX.

Los propietarios de tarjetas GeForce RTX Serie 50 pueden activar además Dynamic Multi Frame Generation desde la aplicación de NVIDIA.

La tecnología también estará presente en Phantom Blade Zero, uno de los próximos juegos de acción que más atención busca generar. Su lanzamiento está previsto para el 29 de octubre y ya se puede reservar en Steam y Epic Games Store.

En PC, el título tendrá DLSS 4.5 Super Resolution y Multi Frame Generation, además de reflejos, sombras y efectos de iluminación con trazado de rayos.

Lo interesante para los jugadores es que DLSS 4.5 no queda limitado a un solo estreno. La tecnología comienza a aparecer en juegos con perfiles muy distintos, desde acción y terror hasta experiencias multijugador. Para quienes tienen una GeForce RTX compatible, eso significa más opciones para aprovechar el hardware en los títulos que están llegando al mercado.