La serie coreana que muestra el desarrollo de electrodomésticos con IA con un guiño a Samsung y LG

A primera vista, ¡Nos vemos en la oficina! tiene todos los ingredientes de una serie coreana de romance: dos compañeros de trabajo que comienzan con una relación complicada, un jefe de carácter difícil, encuentros incómodos y una relación que poco a poco cambia mientras pasan más tiempo juntos. Pero detrás de Ji-yoon y Si-woo hay otra historia que resulta especialmente interesante para quienes siguen la tecnología.

La serie convierte a Saeum Electronics, una compañía ficticia de electrodomésticos, en uno de sus escenarios principales. Allí no solo se desarrollan los conflictos laborales y sentimentales de los protagonistas. También aparecen proyectos que parecen sacados de los laboratorios de los grandes fabricantes surcoreanos: neveras capaces de producir hielo esférico, electrodomésticos conectados y sistemas de inteligencia artificial diseñados para anticiparse a las necesidades de las personas.

Prime Video presenta la producción como un drama romántico de 12 episodios. Ji-yoon lleva siete años como oficinista y termina trabajando junto a Si-woo, un jefe con fama de ser difícil. La relación entre ambos avanza mientras enfrentan proyectos, accidentes laborales, presentaciones y problemas dentro de la compañía.

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Pero hay un detalle que cambia la lectura de la serie. En el cuarto episodio aparece la presentación de una nevera para producir hielo esférico. Más adelante, la historia llega hasta una demostración de “IA Hogar”. Es decir, el producto no está allí únicamente como decoración para contar el romance: forma parte de los conflictos y de la competencia tecnológica dentro de Saeum.

Del hielo esférico a una casa que entiende al usuario

El hielo redondo es probablemente uno de los guiños tecnológicos más llamativos porque existe fuera de la ficción.

LG presentó en 2020 su refrigerador InstaView con Craft Ice, una tecnología capaz de fabricar hielo en forma de esfera. La compañía lo presentó entonces como una innovación para el mercado de refrigeradores y señaló que esas piezas podían derretirse más lentamente que los cubos convencionales.

Hoy la función ya forma parte de algunos refrigeradores de la marca. LG explica que sus modelos con Craft Ice pueden producir esferas de hielo de fusión lenta y combinar esta característica con funciones inteligentes, conectividad Wi-Fi y control mediante LG ThinQ.

Samsung también tiene una función denominada Sphere Ice en algunos refrigeradores Bespoke. La compañía describe estas esferas como una opción de fusión lenta pensada para enfriar las bebidas durante más tiempo sin diluirlas rápidamente. Incluso en Colombia Samsung comercializa refrigeradores con funciones relacionadas con la producción de hielo y control inteligente.

Por eso, cuando ¡Nos vemos en la oficina! muestra a Saeum trabajando en una nevera de estas características, la escena puede leerse como algo más que un recurso de ficción. La serie está utilizando una tecnología real para construir la imagen de una compañía que quiere adelantarse a sus competidores.

Y ahí comienza la parte más interesante.

La historia no se queda en fabricar un electrodoméstico diferente. El siguiente salto es conseguir que los aparatos puedan entender qué ocurre dentro de una casa.

La “IA Hogar” que aparece en la serie plantea una visión en la que los electrodomésticos pueden comunicarse, interpretar información y anticipar determinadas acciones del usuario. La nevera deja de ser únicamente el aparato que conserva alimentos; la lavadora deja de funcionar de forma aislada y el celular puede convertirse en el punto desde el cual se controla buena parte de la vivienda.

Esta idea tampoco es completamente ajena al mercado. Los fabricantes llevan años construyendo ecosistemas en los que los electrodomésticos se conectan entre sí y pueden gestionarse desde aplicaciones. En los refrigeradores inteligentes de LG, por ejemplo, la conectividad permite controlar determinadas funciones de manera remota y recibir información del aparato.

Lo interesante de la serie es que lleva esa idea un paso más adelante: plantea una casa donde la tecnología no espera necesariamente una orden, sino que intenta interpretar los hábitos de quien la utiliza.

Saeum no es Samsung ni LG, pero recuerda a las dos

La empresa de la ficción tampoco necesita tener un equivalente exacto en el mundo real. Saeum funciona mejor como una mezcla de referencias reconocibles de la industria tecnológica surcoreana.

Hay elementos que pueden recordar a Samsung, otros a LG y otros que pertenecen a la imaginación de los guionistas. Incluso aparecen guiños de marca dentro de la historia que hacen que el espectador familiarizado con la tecnología coreana pueda establecer sus propias conexiones.

Eso permite leer ¡Nos vemos en la oficina! desde otro lugar. La serie no está contando literalmente cómo trabajan Samsung o LG, pero utiliza un entorno muy parecido al de esas compañías para imaginar qué ocurre detrás de los productos que llegan a nuestras casas.

Y esa mirada resulta particularmente llamativa porque muchas de las tecnologías que aparecen como proyectos dentro de Saeum ya están llegando al mercado real.

Una nevera puede mostrar lo que tiene dentro sin necesidad de abrir completamente la puerta. Puede conectarse al celular. Puede producir diferentes tipos de hielo. Puede enviar alertas. Otros electrodomésticos pueden comunicarse mediante plataformas inteligentes.

La ficción, entonces, no está imaginando una casa completamente imposible. Está exagerando y dramatizando una transformación que ya comenzó.

Mientras Ji-yoon y Si-woo intentan descubrir qué sienten el uno por el otro, los ingenieros de Saeum intentan resolver un problema diferente: conseguir que las máquinas entiendan mejor a las personas.

Y quizás ahí está el verdadero atractivo de ¡Nos vemos en la oficina!. El romance sigue siendo el centro emocional de la historia, pero detrás de los encuentros entre sus protagonistas aparece una pregunta mucho más tecnológica: ¿qué pasaría si los electrodomésticos dejaran de limitarse a ejecutar órdenes y comenzaran a anticipar lo que necesitamos?

La serie convierte esa pregunta en parte de su trama. La industria tecnológica lleva años intentando convertirla en realidad.