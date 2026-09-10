25 años del 11-S: así será la programación especial de HISTORY este 11 de septiembre

Veinticinco años después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, HISTORY volverá a las Torres Gemelas para reconstruir lo ocurrido desde un lugar que pocas veces aparece en las imágenes de aquella jornada: el interior de los edificios. La cadena emitirá este viernes 11 de septiembre una programación especial con cuatro documentales, incluidos dos estrenos que recuperan los testimonios de sobrevivientes.

La propuesta comienza a las 18:30 en Colombia con “11/09: Los 4 vuelos”, producción que reconstruye los últimos momentos de los vuelos 11, 175, 77 y 93 de American Airlines y United Airlines. Para hacerlo, recurre a información de cajas negras, manifiestos de vuelo, registros de radar, audios, videos y testimonios de familiares, controladores de tráfico aéreo y otras personas vinculadas con los pasajeros.

El estreno central llegará a las 20:10, hora de Colombia, con “102 Minutos Dentro de las Torres Gemelas”. El documental reconstruye minuto a minuto lo que ocurrió dentro del World Trade Center mientras el resto del mundo seguía la tragedia desde las imágenes transmitidas al exterior.

La producción reúne nuevas entrevistas con personas que estaban en diferentes lugares de las torres cuando comenzaron los ataques. Entre ellas hay trabajadores de bancos, personal de seguridad, limpiadores de ventanas y miembros de los equipos de emergencia.

Sus relatos permiten reconstruir cómo se desplazaron por los edificios, qué escucharon y qué decisiones tuvieron que tomar mientras intentaban encontrar una salida. Algunas de estas historias son contadas públicamente por primera vez.

El especial tiene como productora ejecutiva a Robin Roberts, copresentadora de Good Morning America, quien plantea la importancia de recuperar los relatos de quienes experimentaron los ataques desde el interior.

Historias de escape y solidaridad dentro de las torres

La segunda producción inédita de la noche será “Escape de las Torres”, programada para las 22:45, hora de Colombia. Su relato se concentra en sobrevivientes que estaban en los pisos 81 de la Torre Norte y 77 de la Torre Sur.

Las historias muestran las dificultades que encontraron para bajar por las escaleras entre el fuego, el humo y los escombros. También reconstruyen episodios de ayuda entre desconocidos. Uno de los relatos cuenta cómo dos hombres cargaron a otra persona durante 68 pisos para ayudarla a salir. Otro recuerda los esfuerzos de un grupo por evacuar a una compañera embarazada.

Entre los testimonios aparecen además sobrevivientes que tuvieron que abrirse paso entre las llamas y los escombros cuando se encontraban apenas un piso por debajo de las zonas de impacto.

La jornada se completa a las 21:50, hora de Colombia, con “11/9: Ataque al Pentágono”, que reconstruye el impacto del vuelo 77 de American Airlines contra el edificio y los minutos posteriores a la tragedia a partir de los relatos de personas que estuvieron allí.

Así, la programación de HISTORY propone cuatro aproximaciones al 11 de septiembre: los pasajeros y tripulaciones de los vuelos secuestrados, quienes permanecieron dentro de las Torres Gemelas y las personas que vivieron el ataque contra el Pentágono. Los dos nuevos documentales, sin embargo, llevan la narración al interior del World Trade Center para recuperar las voces de quienes tuvieron que tomar decisiones de supervivencia durante aquellos minutos.