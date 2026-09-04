Lifetime estrena “Amar Otra Vez”: fecha, hora y de qué trata la película

Después de 35 años de matrimonio, Caroline Stanford y su esposo Henry enfrentan un cambio que pone a prueba su relación. Él, un juez de 60 años, es diagnosticado con Alzheimer de inicio temprano después de comenzar a presentar problemas de memoria que había decidido ocultar.

Esta historia llegará a Lifetime con “Amar Otra Vez” (Love, Again), película protagonizada por Valerie Bertinelli, Henry Czerny y Eric McCormack. El estreno será el sábado 5 de septiembre a las 9:00 p. m. en Colombia.

Henry comienza olvidando nombres, confundiendo palabras y dejando de pagar facturas. Con el avance de la enfermedad aparecen cambios en su comportamiento y episodios de agresividad, mientras Caroline asume cada vez más responsabilidades como su principal cuidadora.

El deterioro también afecta la relación de pareja. Caroline debe acompañar a Henry mientras observa cómo sus recuerdos y parte de su personalidad desaparecen. Al mismo tiempo, enfrenta el desgaste físico y emocional que implica cuidar a una persona con una enfermedad neurodegenerativa.

Una nueva conexión en medio de la enfermedad

Durante este proceso, Caroline conoce al doctor Leo Marford, jefe de anestesiología del hospital donde trabaja como voluntaria. El personaje, interpretado por Eric McCormack, también tiene experiencia como cuidador, pues acompañó a su esposa hasta su muerte por esclerosis lateral amiotrófica.

La experiencia compartida hace que Caroline y Leo desarrollen una conexión. Para ella, sin embargo, la posibilidad de volver a enamorarse genera un conflicto: continúa profundamente enamorada de Henry mientras enfrenta el avance de su enfermedad.

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Dirigida por David I. Strasser y escrita por Nancey Silvers, la producción aborda el impacto del Alzheimer tanto en quienes reciben el diagnóstico como en las personas que asumen su cuidado.

Lifetime también programó una segunda emisión para el lunes 21 de septiembre a las 9:00 p. m., coincidiendo con el Día Mundial del Alzheimer.