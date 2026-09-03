Prime Video: estos son los estrenos de septiembre de 2026

Septiembre llega a Prime Video con una programación que combina series nuevas, adaptaciones, suspenso, romance y anime. Entre los estrenos anunciados para este mes aparecen producciones como Enfrentados: Marfil, El Juicio, Catedrales y La Hipótesis del Amor, además de una propuesta relacionada con el elenco de Betty, la fea.

Uno de los lanzamientos que puede llamar especialmente la atención de los seguidores del anime será Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Castillo Infinito 1, disponible desde el 29 de septiembre. La historia lleva a Tanjiro y a los cazadores de demonios a un nuevo enfrentamiento contra Muzan Kibutsuji, quien los arrastra al misterioso Castillo Infinito.

Separados dentro de este lugar, los protagonistas deberán enfrentarse a algunos de sus enemigos más peligrosos mientras intentan sobrevivir y detener la amenaza de Muzan.

Antes de ese estreno, el catálogo sumará varias producciones de ficción con historias de misterio, relaciones familiares y romance.

Estas son las nuevas historias que llegan en septiembre

El 9 de septiembre se estrenará Enfrentados: Marfil. La serie sigue a Marfil Cortés, cuya vida cambia después de ser secuestrada y posteriormente liberada sin recibir una explicación sobre lo ocurrido. Su padre decide contratar como guardaespaldas a Sebastián Moore, un hombre enigmático con quien ella regresará a España.

La relación entre ambos comienza a cambiar mientras aparecen nuevas dudas y situaciones que ponen en cuestión a las personas que los rodean.

El 11 de septiembre será el turno de El Juicio, nueva serie protagonizada por Eugenio Derbez y Pedro Alonso. La trama parte de una acusación de abuso contra el hijo de un poderoso empresario. Mientras sus padres buscan proteger a sus respectivos hijos, la historia explora hasta dónde pueden llegar para hacerlo y las consecuencias de sus decisiones.

El 16 de septiembre llegará Catedrales, una producción que cuenta el misterio del asesinato de Ana Sardá, quien fue encontrada desmembrada y quemada en 1986. Tres décadas después, Lía vuelve para cumplir el último deseo de su padre: descubrir qué ocurrió con su hermana.

La investigación transcurre entre dos líneas temporales y revela una historia marcada por el fanatismo, el amor prohibido y las mentiras.

Te puede interesar: Netflix en septiembre 2026: todos los estrenos en Colombia

Para quienes buscan una propuesta más cercana a la comedia y la improvisación, el 18 de septiembre estará disponible La Broma Maestra de: Betty, La Fea. En esta producción, integrantes del elenco de Betty, la fea junto con 14 expertos en improvisación preparan un supuesto taller de actuación para poner a prueba a un actor desconocido.

El protagonista no sabe que el ejercicio tiene otro propósito: está participando sin saberlo en su propia serie.

Finalmente, el 23 de septiembre llegará La Hipótesis del Amor. La historia sigue a Olive, una estudiante de doctorado que intenta avanzar en su carrera académica. Todo cambia cuando descubre que su mejor amiga Ahn está interesada en Jeremy, el hombre que a ella le gusta.

En un intento impulsivo por aparentar que ya superó sus sentimientos, Olive besa al intimidante profesor Adam Carlsen y pone en marcha una situación que complicará su vida académica y personal.