X-Men de Marvel: así será la nueva generación de mutantes

Durante años, Marvel mantuvo en reserva una de las piezas más esperadas de su futuro cinematográfico. Ahora el misterio terminó. La compañía utilizó el escenario de D23 2026 para mostrar por primera vez al grupo de actores que encabezará la nueva película de X-Men, una producción que marcará la entrada de una nueva generación de mutantes al Universo Cinematográfico de Marvel.

La presentación estuvo a cargo de Kevin Feige y permitió conocer a siete de los personajes que formarán parte de la película. Sadie Sink será Jean Grey, Kit Connor interpretará a Cíclope, Christopher Abbott asumirá el papel del Profesor X, Inde Navarrette será Pícara, Maya Boyd dará vida a Tormenta, Samara Weaving interpretará a Emma Frost y Adam Driver llegará como el villano Mr. Siniestro.

La elección resulta llamativa porque Marvel mezcló nombres que ya tienen una importante exposición internacional con intérpretes que están comenzando a ganar espacio en grandes producciones. El reparto también permite anticipar que el estudio busca construir una identidad propia para los mutantes, en lugar de limitarse a recuperar las versiones conocidas de las películas anteriores.

El Dato! En la #D23 los nuevos miembros #XMen han sido presentados oficialmente:

*Kit Connor – Cyclops

*Christopher Abbott – Profesor Charles Xavier

*Samara Weaving – Emma Frost

*Inde Navarette – Rogue

*Maya Boyd – Storm

*Adam Driver – Mister Sinister Solo en cines mayo 2028. pic.twitter.com/wRfvuubsSF — Luis G. Sosa “Pike X” (@Pikerias) August 15, 2026

La primera señal de una nueva etapa para Marvel

El proyecto está dirigido por Jake Schreier y llegará exclusivamente a los cines el 5 de mayo de 2028. La película tendrá que convivir con una franquicia que todavía está cerrando su actual ciclo, pero su importancia va más allá de una producción individual. Marvel prepara con los X-Men una nueva etapa de su universo cinematográfico.

La presentación en D23 también tiene un valor particular para los seguidores de la saga. Durante años, los X-Men estuvieron vinculados a las películas producidas por Fox, mientras que Marvel Studios desarrollaba por separado su propio universo de superhéroes. La nueva producción representa el momento en que los mutantes pasan a ocupar un lugar central dentro de la continuidad de Marvel Studios.

Entre los nombres anunciados hay además una conexión previa con el MCU. Sadie Sink ya apareció como Jean Grey en Spider-Man: Brand New Day, por lo que su incorporación a X-Men confirma que Marvel está sembrando personajes mutantes antes de reunirlos en su propia película.

El estreno está programado para el 5 de mayo de 2028. Por ahora, Marvel ha revelado el reparto principal, pero todavía quedan por conocerse nuevos detalles de la historia y de los personajes que completarán esta versión de los X-Men.