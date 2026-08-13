Estas son las películas y series más vistas de Prime Video

Masters of the Universe y Sterling Point encabezaron las listas globales de películas y series originales de Prime Video entre el 3 y el 9 de agosto. La clasificación también muestra la presencia de producciones de Brasil, España, India, México, Corea del Sur, Alemania y Japón entre los contenidos más vistos.

La plataforma actualizó su ranking semanal con los títulos originales que concentraron la mayor cantidad de cuentas de Prime Video a nivel mundial durante ese periodo. Las posiciones se calculan con las cuentas que reprodujeron cada producción de lunes a domingo, por lo que los resultados pueden diferir de las listas que aparecen directamente en la aplicación, donde se consideran periodos más cortos y datos específicos de cada país.

En la categoría de películas, Masters of the Universe ocupó el primer lugar. Le siguieron La boca del diablo y Proyecto Ave María. El listado también incluyó Los detectives de ovejas, Un hombre trabajador, El equipo de demolición, Jack Ryan de Tom Clancy: La guerra fantasma, cita para jugar y dos producciones internacionales, Beast Race / Corrida dos Bichos, de Brasil, y Boulevard, de España.

La clasificación de series tuvo a Sterling Point en la primera posición, seguida por A bordo o a la muerte y Fuera del campus. Alcance y Ella completaron los primeros cinco puestos.

Entre las otras producciones destacadas aparecen Batman: El Cruzado Enmascarado, Los chicos, El verano en que me volví guapa y La granja de Clarkson. También ingresó al listado Adarsh Baal Vidyalaya, producción de India que ocupó el sexto puesto general.

Las producciones en otros idiomas también ganan espacio

El ranking dedicado exclusivamente a películas en idiomas distintos del inglés estuvo encabezado nuevamente por Beast Race / Corrida dos Bichos. La producción brasileña fue seguida por Boulevard, de España, y tres títulos de la saga Culpables, Culpa mía, Culpa Nuestra y Culpa Tuya.

La lista incluyó además producciones de Japón, España, México y Alemania. Entre ellas aparecen Assassination Classroom: La película: Nuestro tiempo, Agente Zeta, Venganza, Apocalipsis Z: El principio del fin y El tanque / Der Tiger.

En series internacionales, Adarsh Baal Vidyalaya ocupó el primer lugar. El ranking continuó con producciones de India, Corea del Sur, México y Alemania, entre ellas Vadhandhi, ¡Nos vemos mañana en el trabajo!, Nadie nos extrañará, Maxton Hall—El mundo entre nosotros, LOL: El último en reírse Alemania y Mirzapur.

Prime Video señala que estas clasificaciones se actualizan semanalmente. La plataforma está incluida dentro de la membresía Amazon Prime, disponible en más de 240 países y territorios. En Estados Unidos, la suscripción tiene un precio de 14,99 dólares al mes o 139 dólares al año, mientras que los precios pueden variar según el país.

Los datos correspondientes a la semana del 3 al 9 de agosto permiten conocer cuáles fueron las producciones originales con mayor alcance global y sirven como referencia para la siguiente actualización del ranking.